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Netenyahu: ''Haç turu düzenleyeceğim''

Netanyahu, ABD Başkanı Trump tarafından Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmesinin ardından Hristiyan hac ziyaretçileri için tur düzenlemeyi teklif etti.

26 Aralık 2017 Salı 18:04
Netenyahu: ''Haç turu düzenleyeceğim''

“İsrail’in başkenti Kudüs’te Mutlu Noeller!” Başlıklı mesajda İsrail, yüzde 2’lik Hristiyan azınlığın cenneti olarak tanımladı. Çünkü “Herkesin arkamdaki kutsal mekanlarda ibadet hakkını koruyoruz” dedi. ”

 

Netenyahu’nun bu sözleri sosyal medyada ‘Müslümanlar için geçerli değil’ yorumlarına neden oldu.

“İsrail’e gelenler için rehberli tur yapacağım. Aslında, ben bu rehberli turda rehberiniz olacağım, “dedi.

Trump’ın Kudüs’le ilgili 6 Aralık’taki duyurusu, kentin statüsünü İsrail-Filistin müzakerelerine bırakma konusundaki ABD politikasının on yıllarını tersine çevirdi. Hareket Müslümanları öfkelendirdi ve dünya ülkeleri  tarafından reddedildi.

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, İsrail’in doğumunun geleneksel bölgesi olan Batı Şeria’da bulunan Bethlehem şehrindeki bir törenle “Uluslararası konsensüs, davamızı güçlendiriyor ve halkımız kararlılıkla ayakta duruyor” dedi.

Hamdallah “Filistin’in başkenti Kudüs olmadan, Arap, Müslüman ve Hristiyanlar için bölgede barış olmayacak” dedi.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 18:04
  1. İsrail’
  2. Rami el-Hamdallah
  3. Hareket Müslümanları

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