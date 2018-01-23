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Netanyahu'ya soğuk duş! Gitmediler...

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Bollywood yıldızlarıyla bir araya geldi. Müslüman aktörler Khan yoktu.

23 Ocak 2018 Salı 16:27
Netanyahu'ya soğuk duş! Gitmediler...

Geçtiğimiz hafta Hindistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret gerekleştiren İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Bollywood yıldırzlarıyla bir araya geldi.

AMİTABH BACHAN KATILDI

Organizasyona ünlü aktör Amitabh Bachchan, oğlu Abhishek Bachchan ve gelini Aishwarya Rai de katıldı.

AMİR KHAN, SALMAN KHAN ve SHAHRUKH KHAN KATILMADI

Bollywood'un Müslüman aktörleri Amir Khan, Salman Khan ve Shah Rukh Khan'ın katılmadığı öğrenildi. Fakat aktörlere gitmiş bir davet veya bu davete yönelik bir 'reddetme' olup olmadığı ise bilinmiyor.

ORGANİZASYON ELEŞTİRİLDİ

Hindistan'da BDS (Boykot, Tecrit, Yaptırımlar) eylemcileri bu toplantıyı “kültür propagandası” olarak eleştirdiler. Güney Asya'daki Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar kampanyası (BDS) eylemcilerinin başkanı Apoorva Gautam'a göre İsrail'in Bollywood starlarına yönelik bu faaliyetlerinin 2014 yılında Hindistan'da Narendra Modi'nin başa geçmesinden bu yana gelişen “ideoloji değişikliğini” yansıtıyor.

FİLM SEKTÖRÜNDE İSRAİL-HİNDİSTAN ORTAKLIĞI

İsrail hükümeti ise bir adım ileri giderek "Shalom Bollywood" adlı yeni bir organizasyonla Hindistan'lı film yapımcıları ve yönetmenlerini İsrail'de çekmeye davet etti. Imtiaz Ali ise Netanyahu ile fotoğraf çektiren bir diğer önemli Bollywood figürü oldu. Ali, İsrail Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca finance edilerek İsrail'e davet edilen ekip arasında da yer aldı.

İsrail'İn daha önce Çin sinemasıyla da benzer bir işbirliği için adım attığı aktarıldı.

Timetürk

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 16:27
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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