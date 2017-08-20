Netanyahu'ya büyük şok! O ülkeye giderse tutuklanacak...

İspanya’da mahkemenin İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdiği iddia edildi. 2010 yılında Gazze’ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine saldıran işgalci İsrail güçlerine saldırı emrini veren Netanyahu ve yedi hükümet yetkilisinin İspanya’ya adım atması halinde tutuklanacakları belirtiliyor.

İspanya Ulusal Mahkeme Yargıcı Jose de la Mata’nın Netanyahu ve yedi İsrailli yetkili hakkındaki kararla ilgili resmi yazıyı polise bildirdi.

Neonnettle isimli internet sitesinin haberine göre, İsrail söz konusu kararı doğrularken, “Bunu bir provokasyon olarak görüyoruz. Kararın iptali için İspanyol yetkililerle birlikte çalışıyor” açıklamasını yaptı. 2010 yılında Gazze’ye insani yardım götüren Özgürlük Filosuna saldıran İsrail, 10 sivili şehit etmişti. Dönemin İsrail yetkilileri Ehud Barak, Avigdor Leiberman, Moshe Yalon ve Eski İçişleri Bakanı Eli Yishai söz konusu saldırıda rol alan isimler arasındaydı.



İsrail güçleri, 2010 yılında Gazze'ye insani yardım götürmeye çalışan Mavi Marmara gemisine saldırdı. Saldırıda 10 sivil şehit oldu.

İspanya’da geçen yıl bekletilen davanın sonuçlandığı belirtiliyor. Gazze’ye insani yardım götüren filoda yer alan 500 sivil saldırıdan etkilenmişti. Farklı ülkelerden katılımcıların olduğu filoda yer alan Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda 10 sivil şehit olmuş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

Yardım filosunda İspanyol vatandaşları da yer almış ve saldırı sonrası dönemin yetkilileri hakkında dava açılmıştı.