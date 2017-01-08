Netanyahu'ya bir istifa çağrısı da Barak'tan

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Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya kendisini kuşatan rüşvet ve yolsuzluk şüpheleri nedeniyle görevi bırakma çağrısında bulundu.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Barak sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun yolsuzluğa bulaştığını kanıtlayan ses kayıtlarının ortaya çıkmasını kastederek, "Bu şok edici bir durum. Bibi'nin (Netanyahu) başbakanlığı sürdürmesi mümkün değildir." dedi.

Netanyahu'nun ortaya çıkan ses kayıtlarının kendi sonunu hazırladığını belirten Barak, "Hükümetteki şerefli bakanlara düşen Netanyahu'yu ihraç etmektir. Aksi takdirde güvenirliklerini kaybedeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun yolsuzluk davasına ilişkin dosyanın, ortaya çıkan ses kayıtlarıyla güçlendirildiğini aktaran Haaretz gazetesinin bugünkü haberine göre, bu ses kayıtlarında Netanyahu, kendisine farklı imtiyazlar tanımasını isteyen bir iş adamıyla pazarlık yapıyor.

Netanyahu, perşembe günü ikinci kez İsrail polisi tarafından Kudüs'teki konutunda sorgulanmıştı.

İsrail polis sözcülüğünden daha önce yapılan açıklamada, "İsrail polisi, iş adamlarından hediyeler kabul ettiği şüphesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sorguladı. Başbakan'ın Kudüs'teki konutunda gerçekleşen soruşturma 3 saat sürdü. Şu aşamada daha fazla bilgi vermemiz mümkün değil." ifadelerine yer verilmişti.

İsrail'in Kanal 2 televizyonu da soruşturma nedeninin Netanyahu'nun "biri İsrailli diğeri yabancı iki iş adamından yüksek miktarda rüşvet aldığı" yönündeki iddialar olduğunu öne sürmüştü.

Haaretz gazetesi ise daha önceki haberinde Netanyahu aleyhinde yüz binlerce dolarlık hediye ve rüşvet aldığı yönünde yeterli bilgi toplandığını, polisin soruşturmayı Amerikalı iş adamı Ronald Lauder'ın ifadelerine dayandırdığını ifade etmişti.

İsrail'de başsavcılık kasım ayında kamuoyunda "denizaltı skandalı" olarak bilinen ve Netanyahu'nun da adının karıştığı yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma açılmasına karar vermişti.