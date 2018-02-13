Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Netanyahu’ya ABD şoku… O açıklamaya yalanlama geldi!

Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Ntanyahu’ya Beyaz Saray’dan şok etkisine neden olacak bir açıklama geldi.

13 Şubat 2018 Salı 00:18
Netanyahu’ya ABD şoku… O açıklamaya yalanlama geldi!

İsrail Başbakanlık Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun bugün başkanı olduğu Likud Partisi'ndeki milletvekilleri ile toplantı yaptığı belirtildi.

 Netanyahu'nun Batı Şeria'nın tam egemenliği ve buradaki yasa dışı Yahudi yerleşimlerin İsrail'e ilhak edilmesi konusunu ABD yönetimi ile görüştüğünü ifade ettiği toplantının detaylarına ilişkin şunlar kaydedildi:

"(Batı Şeria'da) egemenliğin uygulanması konusunda, bu konuyu Amerikalılar ile bir süredir görüştüğümü söylüyorum. Bu konuda şu prensipleri takip ediyoruz. Birinci olarak Amerikalılar ile koordinasyon, çünkü onlar ile  bağımız İsrail devleti ve yerleşimler için stratejik bir kazanım. İkinci olarak, bu özel değil bir hükümet girişimi olmalı, çünkü tarihi bir hamle."

BEYAZ SARAY'DAN YALANLAMA GELDİ

Buna karşın Beyaz Saray Sözcüsü Josh Raffel'in, Washington'ın İsrail  ile Batı Şeria'daki yerleşimleri ilhak etmesi konusunu görüştüğü haberlerini yalanladığı İsrail basınında yer aldı. Raffel, İsrail ve Amerika'nın "böyle bir  teklifi hiç tartışmadığını" belirterek, ABD başkanının tüm dikkatini "İsrail-Filistin arasında yeni bir barış girişimine" verdiğini belirtti.

Geçen yılın sonunda, Likud Parti Merkez Komitesi, İsrail parlamentosuna Batı Şeria'nın İsrail'e ilhak edilmesi yönünde bir yasa teklifi sunmuştu. Öte yandan, söz konusu yasa teklifinin hükümetin ajandasından dün çıkarıldığı bildirilmişti.

 

Siyonist rejimden skandal açıklama… ‘ABD ile görüştük, tam bağımsızlık…’

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 00:18
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih Terim'den flaş liderlik ve Belhanda açıklaması
    1. Fatih Terim'den flaş liderlik ve..
    2. Emre Çolak'lı Seedorf'lu Deportivo'ya..
    3. ABD'nin skandal kararına Türkiye’den..
    4. Şehide haciz skandalında yeni gelişme…..
    5. Rumlar köşeye sıkıştı… Türkiye’ye..
    6. Genelkurmay Yotube üzerinden paylaştı
    7. Netanyahu’ya ABD şoku… O açıklamaya..
    8. Mahmud Abbas resti çekti... ‘Bundan..
    9. Rus gazeteciden çarpıcı açıklama…..
    10. Başvurular başladı… Tam 87.2 milyon..
    11. Sayı artıyor 47 kişi karantinada…..
    12. Mehmetçik Vakfı hacizci avukatın..
    13. 3 günde 180 kişi hayatını kaybetti
    14. Bu haber cep telefonu kullanan herkesi..
    15. Evlenilmesi haram olan kadınlar
    16. Siyonist rejimden skandal açıklama…..
    17. AVM'de korkunç olay!
    18. PKK yandaşları ele geçirdi… Avrupa’nın..
    19. Aslan liderliğe yükseldi…
    20. Trump'ın oğlunun evine şüpheli paket..
    Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!
    Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!
    Şenocak'tan şok karar: İstifa...
    Şenocak'tan şok karar: İstifa...
    Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...
    Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...
    Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...
    Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...
    Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı
    Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 13.02.2018
    Cezaevinde 'Afrin' kavgası çıktı! Kafatasını kırdılar
    Cezaevinde 'Afrin' kavgası çıktı! Kafatasını kırdılar
    En halkçısının köpeği 40 bin TL!
    En halkçısının köpeği 40 bin TL!