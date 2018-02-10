Hindistan Başbakanı Narendra Modi Filistin'de

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere terör devleti İsrail tarafından işgal altında tutulan Batı Şeria'nın Ramallah kentine geldi.

Helikopterle Ramalah'a gelen Başbakan Modi, Filistin Başbakanı Rami Hamdallah tarafından karşılandı.

İSRAİL İLE HİNDİSTAN ARASINDAKİ DOSTLUK

Narendra Modi, geçtiğimiz sene İsrail'i ziyaret eden ilk Hindistan Başbakanı olmuş ve bundan şeref duyduğunu söylemişti.

Modi'nin bu 'sadakatine' 6 ay sonra, terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hindistan'a 15 yıl sonra ziyaret gerçekleştiren İsrail Başbakanı olarak karşılık vermişti.

Netanyahu ile birlikte paçaları sıvayarak denize giren Modi, katil Netanyahu ile sıcak pozlar vermişti.