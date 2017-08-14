Netanyahu'dan Türkiye'nin kırmızı çizgisine karşı destek: Kürt devletini...

Terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Irak’ta bağımsız bir Kürdistan'ın kurulmasına destek verdi. İsrail Başbakanı'nın, bazı Amerikalı siyasetçilerle gerçekleştirdiği sohbette, IKBY'nin 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumuna dair İsrail'in tutumunu anlattı.

NETANYAHU KÜRT DEVLETİNE OLUMLU BAKIYOR

İsrail'de yayın yapan Jerusalem Post‏ gazetesinin haberine göre, Netanyahu'nun söz konusu sözlerini, geçtiğimiz günlerde bölgesel meselelerin konuşulduğu ve 33 kişilik Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin de katıldığı bir toplantıda sarf ettiğini yazdı.

İsrailli gazete, Netanyahu'nun bölgede kurulacak bağımsız bir devlete "olumlu baktığını" ve bu fikrini kongre üyelerine aktardığını söyledi.

ABD VE TÜRKİYE'NİN POZİSYONU

Netanyahu'nun bağımsız bir devlete sıcak baktığının aktarıldığı haberde, ABD ve Türkiye'nin de tutumuna dair bilgi paylaşıldı. Gazete, ABD’nin Irak’ın bölünmemesi yönünde karar beyan ettiğine, Türkiye'nin ise konuyu "kırmızı çizgi" olarak gördüğüne dikkat çekti.

2014'TEN SONRA İLK KEZ YORUM YAPTI

Gazete ayrıca, Netanyahu’nun, en son 2014’de Tel Aviv’deki bir konuşmasında bağımsızlık konusuna değinip destek verdiğinin altını çizdi.

MISIR'DAN DA DESTEK GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde de, Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw haber sitesi, Irak Parlamentosu'ndaki KDP grubuyla bir araya gelen Mısır'ın Bağdat Büyükelçisi Alaa Musa'nın "Bağdat'la anlaşmaya varırsanız, Mısır ertesi gün Kürdistan'ın bağımsızlığını tanıyacaktır" dediğini belirtilmiş.

Kaynak: Haber7