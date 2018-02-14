Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Netanyahu'dan flaş 'erken seçim' açıklaması!

Terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında dün polisin yaptığı "Başbakan'ın rüşvet aldığına dair yeterli delil var." şeklindeki açıklamaları reddederek, liderlik ettiği koalisyon hükümetinin sağlam olduğunu ve erken seçime gidilmeyeceğini açıkladı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 16:48
Netanyahu'dan flaş 'erken seçim' açıklaması!

Başkent Tel Aviv'deki bir konferansta yaptığı konuşmada Netanyahu, "Bakanlar, milletvekilleri, liderler, sizlere sesleniyorum. Bizler İsrail devletinin çıkarı için çalışıyoruz ve sizi temin ederim ki koalisyon istikrarlı." dedi.

İsrail polisinin hakkında sunduğu yolsuzluk dosyasını "İsviçre peyniri boşluklarla dolu" sözleriyle eleştiren Netanyahu, "Hiç kimse, ben veya bir başkası sandığa gitmeyi düşünmüyor. Bizler, sizlerle İsrail devleti ve vatandaşlarının çıkarı için mevcut hükümetin görev süresi dolana kadar çalışacağız." şeklinde konuştu.

Netanyahu'nun koalisyon ortağı olan Yahudi Evi Partisi'nin lideri ve Milli Eğitim Bakanı Naftali Bennett, Natanyahu hakkındaki polis raporunun ardından yaptığı açıklamada, "Bu miktarlarda bu kadar uzun süre boyunca hediye kabul etmek İsrail vatandaşlarının beklentileri ile uyuşmuyor." ifadeleriyle yüklenmişti.

İsrail'de bir sonraki seçimlerin 2019 yılında yapılması planlanıyor.

İsrail polisinin dün akşam açıklanan raporunda Netanyahu'nun "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye kullandığı şüphesine" dair yeterli delil bulunduğu belirtilerek, savcıya iddianame hazırlaması tavsiyesinde bulunmuştu.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 16:48
  1. Binyamin Netanyahu
  2. İsrail
  3. erken seçim

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara Valiliği'nden 'kontrollü patlama' duyurusu
    1. Ankara Valiliği'nden 'kontrollü..
    2. Türkiye'den Kardak hamlesi! Yapımına..
    3. Başbakan'dan önemli açıklamalar
    4. Şoku yaşadı! Alman Büyükelçi geldiği..
    5. Dükkanda kilitli kalan kedi şehri..
    6. İşte yılın vahşi yaşam kareleri
    7. Mehmetçiklerin hamile eşlerine anlamlı..
    8. Modifiye araçlara yeni bir boyut..
    9. Mehmetçik Afrin'deki ilerleyişine..
    10. Atatürk Havalimanı'nda kaçak kürk..
    11. Suudi Arabistan'da 100 bin kadına yeni..
    12. Bugün de onlarca terörist cesedi..
    13. Ankara Valiliği uyardı: Birazdan..
    14. Netanyahu'dan flaş 'erken seçim'..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuray..
    16. Hollanda'yı sarsan istifa! 'Putin'..
    17. Burseya Dağı patlayıcılardan..
    18. Ankara Barosu'nda çatlak! Başkan imza..
    19. Yapışık ikizler 7 saat süren..
    20. AK Parti'den flaş 'seçim' açıklaması!
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’
    Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.02.2018
    ABD'den 'Osmanlı Tokadı'na cevap!
    ABD'den 'Osmanlı Tokadı'na cevap!
    NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı
    NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı