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Netanyahu'dan 'BM' hamlesi! Talimat verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun UNESCO'daki daimi temsilcisine İsrail'in UNESCO'dan çekileceğini resmi olarak bildirmesi talimatı verdiği belirtildi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 01:03
Netanyahu'dan 'BM' hamlesi! Talimat verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ndeki (UNESCO) daimi temsilcisine İsrail'in UNESCO'dan çekileceğini resmi olarak bildirmesi talimatı verdiği belirtildi.

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu, örgütteki daimi temsilcisi Carmel Shama Hacohen'e İsrail'in UNESCO'dan gelecek yıl çekileceğini resmi olarak bildirmesi talimatı verdi.

UNESCO'NUN MESCİD-İ AKSA KARARI

UNESCO, 18 Ekim 2016'da aldığı kararla Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın "Yahudilikle bir bağının olmadığını" ilan etmişti.

Netanyahu, Ekim 2017'de yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanlığına "ABD'nin benzer kararına paralel olarak UNESCO'dan çekilmek için hazırlık yapılması" talimatı verdiğini bildirmişti.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, dün BM Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen yapılan oylamada 9'a karşı 128 oyla kabul edilmiş, oylamada 35 ülke ise çekimser kalmıştı.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 01:03
  1. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
  • AlexAlex15 sa önce
    Eyyyyy yahudiiii halkı niye çırpınıyorsunuz sizde biliyorsunuz.KUZEYDE BİR KAVİM GELECE VE SİZİ YOK EDECEK BU KAVİM TÜRKLER.
  • Ömer gencÖmer genc15 sa önce
    Çekilmeye başladı.Şimdi size Sina da bir yer yapalım bizi yormadan oraya çekilin yada direk ABD ye ..Gidin orada birbirinizi yiyin bizde merhamet var sizeyine bişey yapmayız.
  • SabriSabri16 sa önce
    Çok da .....geç bile kalmış..
  • BaşhırsızBaşhırsız17 sa önce
    Suratsız.Alavere dalavere ile kendisine ait olmayan yeri gaspetmeye çalışıyor.İsrailliler bile bunun hırsızlığını anlamış kiistifasını istiyor.
  • AlaattinAlaattin17 sa önce
    Unesko lanetlenmiş bir pislikten kurtuldu.
  • NN18 sa önce
    GÖRÜNÜŞTE ÖYLEASLINDA FAALİYET LERİ BAŞKAFITNELIKİMSEBÖYLE BİR KURUM İÇİNDE HER YERE GİREBİLMEK HER YERDEN CEVREEDİNMEK KENDİNE BAĞLAMAKYARDİM ADI ALTINDA ŞANTAJA ZEMİN HAZIRLAMAK HİÇ BİR YERDERAHAT DURMADİLAR DURMAZDAMAZLUMDANUZAK OLSUN CEHENNEME KADAR GITSINBU GİTTİĞİ OLSUN
  • İsmail İsmail 19 sa önce
    Bi zahmet bu dünyayı da bi terketseniz. ...Selam ve selam
  • ??21 sa önce
    Çekilmesinin sebebi tarihi eserlere saldıracak olması olabilir mi?
  • Omercill Omercill 22 sa önce
    Çokta tın tın....
  • Misafir Misafir 22 sa önce
    İsabet olur unescu yardım kuruluşu normalinde mazlumların korunması için kurulmuş kuruluş ama nedense sırf din ayrımı yapılan kuruluş faliyeti yürüten misyoner bir kurum haline gelmiş. Hepiniz çekilip kapısınıda kapatın isabet olur.
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