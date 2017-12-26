Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Netanyahu: Tanrı Sizi Korusun

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, elçiliğini Kudüs’e taşımaya karar verdiği için Guatemala’ya “Tanrı sizi korusun” diye teşekkür etti.

26 Aralık 2017 Salı 17:53
Netanyahu: Tanrı Sizi Korusun

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, elçiliğini Kudüs’e taşımaya karar verdiği için Guatemala’ya “Tanrı sizi korusun” diye teşekkür etti; Filistinliler ise Orta Amerika ülkesinin “tarihin yanlış tarafında” olduğunu söyledi.

Guatemalalı Cumhurbaşkanı Jimmy Morales, Pazar günü  Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu ile konuştuktan sonra, elçiliğini Tel Aviv’den – Birleşik Devletler ile Kudüs’ün statüsü konusundaki tartışmaktan uzak durmak için yer değiştirmeyi seçtiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs’ü 6 Aralık’ta İsrail’in başkenti olarak tanıdı ve on yıllar boyunca devam eden ABD politikasını tersine çevirdi ve Arap dünyasını ve Batılı müttefiklerini karşısına aldı.

Perşembe günü 128 ülke, Birleşik Devletler’i Kudüs’ün israil’in başkenti kabul edilmesine son vermeye çağıran bağlayıcı olmayan bir BM Genel Kurulu kararı aldı.

 

 

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 17:53
  1. Birleşik Devletler
  2. KUDÜS
  3. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da 25 aracın üretimi durduruldu
    1. İran'da 25 aracın üretimi durduruldu
    2. WhatsApp'ta bunu yapanlar yandı!
    3. El feneri ışığında katarakt ameliyatı
    4. Komünistler tarafından katledilenler..
    5. Temimi için sokaklara çıktılar
    6. Devlet başkanı affedilince sokaklara..
    7. İran medyasında en çok kullanılan 3...
    8. Filistin'de çatışmalar azaldı
    9. ABD'den 20 yeni savaş uçağı satın..
    10. Reina'nın sahibi hakkında flaş karar
    11. Suriye'de 2017'nin dönüm noktaları
    12. Tasarruflu ampullere dikkat!
    13. Arap Baharı'nın son kalesi: Tunus
    14. ABD hegemonyasındaki 'muz..
    15. Beşiktaş ilk transferini resmen duyurdu
    16. Netenyahu: ''Haç turu düzenleyeceğim''
    17. KHK'yı eleştiren MHP'li vekile..
    18. ABD droneleri o bölgeyi vurdu
    19. Suriyeli Muhalifler: Konferansa..
    20. Netanyahu: Tanrı Sizi Korusun
    Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
    Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
    Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
    Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
    Erdoğan'ı Meclis'te tekbirlerle karşıladılar
    Erdoğan'ı Meclis'te tekbirlerle karşıladılar
    Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi
    Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi
    Gece yarısı 03.02’de geldi! Savaş gemileri… Şok fotoğraflar!
    Gece yarısı 03.02’de geldi! Savaş gemileri… Şok fotoğraflar!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi
    O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi
    ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’
    ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’