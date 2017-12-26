Netanyahu: Tanrı Sizi Korusun

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, elçiliğini Kudüs’e taşımaya karar verdiği için Guatemala’ya “Tanrı sizi korusun” diye teşekkür etti; Filistinliler ise Orta Amerika ülkesinin “tarihin yanlış tarafında” olduğunu söyledi.

Guatemalalı Cumhurbaşkanı Jimmy Morales, Pazar günü Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu ile konuştuktan sonra, elçiliğini Tel Aviv’den – Birleşik Devletler ile Kudüs’ün statüsü konusundaki tartışmaktan uzak durmak için yer değiştirmeyi seçtiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs’ü 6 Aralık’ta İsrail’in başkenti olarak tanıdı ve on yıllar boyunca devam eden ABD politikasını tersine çevirdi ve Arap dünyasını ve Batılı müttefiklerini karşısına aldı.

Perşembe günü 128 ülke, Birleşik Devletler’i Kudüs’ün israil’in başkenti kabul edilmesine son vermeye çağıran bağlayıcı olmayan bir BM Genel Kurulu kararı aldı.