Cloudflare

Netanyahu, Obama’dan yardım istedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Güvenlik Konseyi’nin, İsrail’in, Filistin topraklarında devam eden yerleşim faaliyetlerine son vermesi talebinin dünya barışı için iyi olmayacağını ifade etti.

Netanyahu, Obama’dan yardım istedi
Eklenme: 25 Aralık 2016, 00:05
Bu haber 45 kez okundu

Münübe Yılmaz

İsrail  Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Güvenlik Konseyi’nde kabul edilen ve İsrail’den Doğu Kudüs’te dahil olmak üzere, Filistin topraklarında devam eden yerleşim faaliyetlerine son vermesi talebinin hem İsrail, hem ABD, hem de dünya barışı için iyi bir karar olmadığını açıkladı. Netanyahu, Birleşmiş Milletler Ulusal Güvenlik Konseyi’nde gündeme getirilen ve ABD’nin de çekimser kaldığı oylamadan çıkan kararı engellemesi için Obama’ya çağrıda bulundu. Netenyahu, BM Ulusal Güvenlik Konseyi’nden çıkan ve İsrail’in Yahudiye ve Samiriye’deki yerleşimleri de dahil olmak üzere devam eden yerleşim faaliyetlerine son verilmesi kararını kınayarak, “ Bu özellikle İsrail ve ABD için zarar doğuracaktır” dedi.Netenyahu, ABD’ye kararın veto edilmesi için davette bulunurken, İsrail’in yıllardır süren müttefikliği için ABD’ye her daim müteşekkir olacağıi dile getirerek, “ Umuyorum ki, Sayın Obama bu kararı veto ederek, dünya barışına önemli bir katkıda bulunacaktır” dedi. Kızı Ivanka Trump’ın da bir yahudi olduğu bilinen, ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump ise, geçtiğimiz Perşembe günü, Başkan Obama’ya bu kararı veto etmesi yönünde bir çağrıda bulunmuş ve kendisinin başkanlık koltuğuna geldikten sonra herşeyin değişeceğine vurgu yapmıştı.

 
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Obama'ya Halep tepkisi: Seyirci kaldık!
  • HDP İl Başkanı tutuklandı
  • Çavuşoğlu: Hesabını soracağız!
  • Bakandan büyük müjde! Yerli arama motoru geliyor
  • 'Hacker ordusu' kuruluyor! Müthiş maaş
  • Anayasa Komisyonu'nda ortalık karıştı!
  • 'Mayıs'ta Gezi benzeri büyük bir isyan planlandı'
  • Yeni anayasa konusunda sıcak gelişme
  • Şimdi yandılar! Savcılık 10 bin kişinin peşinde
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı şaşırtan ikram
  • Bahçeli'den CHP'ye sert tepki: Kafası basmaz!
  • Türkiye'nin gururu 'Reis' denizle buluşacak!
  • El Bab'tan sonraki hedef: Terör örgütü PYD...
  • Suikast ile araları bozulmadı diye kudurdular!
  • Soylu: Suikastçi ile ilgili çok önemli bilgilere ulaştık
  • İşte FETÖ'nün siyasi cinayetleri
  • Avrupalılar Erdoğan'a bizzat söylemiş: Siz Müslümansınız, sizi almayız
  • Esed rejimi Türkmendağı'na saldırdı, Muhalifler püskürttü!
  • Rusya'ya bir şok daha! NATO Rus yetkilisi ölü bulundu
  • Basında yer alan haberler üzerine Nureddin Yıldız'dan açıklama
  • 1960 darbesinde yaptıklarını 15 Temmuz'da da yapacaklarmış
  • Erdoğan: El-Bab ve Münbiç'ten sonra...
  • Musul'da taktik değiştiriyor! ABD resmen ilan etti!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Netanyahu, Obama’dan yardım istediNetanyahu, Obama’dan yardım istedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Güvenlik Konseyi’nin, İsrail’in, Filistin topraklarında…

Obama'ya Halep tepkisi: Seyirci kaldık!Obama'ya Halep tepkisi: Seyirci kaldık!

ABD'de Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Arizona Senatörü John McCain, Halep'in…

Kadınlar işsizliğe 'el sanatlarıyla' meydan okuyorKadınlar işsizliğe 'el sanatlarıyla' meydan okuyor

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun kırsalında bulunan Adalet Mülteci Kampı'nda hasır örücülüğü…

Hindistan'daki 74 milyon dolarlık düğün ülkeyi karıştırdı!Hindistan'daki 74 milyon dolarlık düğün ülkeyi karıştırdı!

Hindistan Maliye Bakanlığı, kızına 74 milyon dolarlık düğün yapan işadamı…

Esed rejimi Türkmendağı'na saldırdı, Muhalifler püskürttü!Esed rejimi Türkmendağı'na saldırdı, Muhalifler püskürttü!

Suriye'de Esed rejimine ait birliklerin Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na yönelik saldırısı…

Halep için Rusya ve İran birbirine düştü!Halep için Rusya ve İran birbirine düştü!

Rusya ve İran, Halep’in kimin tarafından kontrol edileceğine dair anlaşmazlığa…

BM uyardı: İdlib, Halep gibi olabilirBM uyardı: İdlib, Halep gibi olabilir

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Direktörü Ging, "İdlib'in daha şiddetli…

'İranlı milisler kızlara tecavüz etti''İranlı milisler kızlara tecavüz etti'

Halep kuşatması öncesinde İran’ın 5 binden fazla milis gücü getirdiğini…

Rusya, Kadirov'un özel komandolarını Halep'e yolladıRusya, Kadirov'un özel komandolarını Halep'e yolladı

Rusya Savunma Bakanlığı Çeçenistan'ın kukla lideri Kadirov'a bağlı özel komandoları…