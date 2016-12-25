Netanyahu, Obama’dan yardım istedi

Münübe Yılmaz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Güvenlik Konseyi’nde kabul edilen ve İsrail’den Doğu Kudüs’te dahil olmak üzere, Filistin topraklarında devam eden yerleşim faaliyetlerine son vermesi talebinin hem İsrail, hem ABD, hem de dünya barışı için iyi bir karar olmadığını açıkladı. Netanyahu, Birleşmiş Milletler Ulusal Güvenlik Konseyi’nde gündeme getirilen ve ABD’nin de çekimser kaldığı oylamadan çıkan kararı engellemesi için Obama’ya çağrıda bulundu. Netenyahu, BM Ulusal Güvenlik Konseyi’nden çıkan ve İsrail’in Yahudiye ve Samiriye’deki yerleşimleri de dahil olmak üzere devam eden yerleşim faaliyetlerine son verilmesi kararını kınayarak, “ Bu özellikle İsrail ve ABD için zarar doğuracaktır” dedi.Netenyahu, ABD’ye kararın veto edilmesi için davette bulunurken, İsrail’in yıllardır süren müttefikliği için ABD’ye her daim müteşekkir olacağıi dile getirerek, “ Umuyorum ki, Sayın Obama bu kararı veto ederek, dünya barışına önemli bir katkıda bulunacaktır” dedi. Kızı Ivanka Trump’ın da bir yahudi olduğu bilinen, ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump ise, geçtiğimiz Perşembe günü, Başkan Obama’ya bu kararı veto etmesi yönünde bir çağrıda bulunmuş ve kendisinin başkanlık koltuğuna geldikten sonra herşeyin değişeceğine vurgu yapmıştı.