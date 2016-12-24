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Netanyahu: Obama bizi sırtımızdan vurdu

BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini durdurmasını öngören yasa tasarısını onaylaması işgalci güç İsrail'i şoke etti. Netanyahu BM Güvenlik Konseyi kararını reddedeceklerini açıklarken, Obama yönetiminin de gizliden tasarıya destek verdiğini savundu.

Eklenme: 24 Aralık 2016, 09:30
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail bu utanç verici karar tasarısını reddediyor ve bunun hükümlerine uymayacak. İsrail, ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, ABD Kongresindeki Demokrat ve Cumhuriyetçi dostlarıyla çalışarak bu absürt kararın zarar verici etkilerini gidermeyi dört gözle bekliyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Barack Obama'yı da eleştiren Netanyahu, Obama yönetiminin Yahudi yerleşim birimi karşıtı BMGK kararına karşı "İsrail'i savunmakta başarısız olmakla kalmayarak bunu perde arkasından gizlice tezgahlayıp desteklediğini" öne sürdü.

Netanyahu , "Suriye'de yarım milyon insanın katledilmesini durdurmak için hiçbir şey yapmayan BMGK, Ortadoğu'daki tek demokrasiye (İsrail) karşı utanç verici bir şekilde cephe oluşturarak Ağlama Duvarı'nı (Burak Duvarı) 'işgal altındaki topraklar' olarak niteledi." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Zelanda ve Senegal'deki büyükelçiler geri çağrıldı
Açıklamada, Netanyahu'nun İsrail'in Yeni Zelanda ve Senegal büyükelçilerini istişarede bulunmak için ülkeye geri çağırdığı bilgisi verilerek, Senegal Dışişleri Bakanı'nın planlanan İsrail ziyareti ile Tel Aviv yönetiminin bu ülkeye yönelik tüm yardım programlarının iptal edildiği duyuruldu.

Söz konusu adımların, BMGK kararını hazırlayan ve İsrail'le diplomatik ilişkisi bulunan ülkelere karşı atıldığı vurgulandı.

BMGK'da İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, 14 oyla kabul edilmişti.

 
EtiketlerABDSuriyeObaYeni ZelandaBarack ObamaBMİsrailObamaNetanyahuFilistinMGKSenegal
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