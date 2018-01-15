Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Netanyahu Modi'yle güç birliği yapıyor

Siyonistlerin Başbakanı, dünyada yalnızlaşmanın önüne geçmek ve ticaretini güçlendirmek için Hindistan’a gitti.

15 Ocak 2018 Pazartesi 03:00
Netanyahu Modi'yle güç birliği yapıyor

TAHSİN HAN / İSTANBUL - Irkçı Narendra Modi’nin “dostum” dediği Netanyahu, ilk iş olarak 1. Dünya Savaşı’nda Hayfa’da Osmanlı’ya karşı savaşmış Hint askerlerinin anıtını ziyaret etti. Askeri ve ticari anlaşmaların yanı sıra İsrail, Kudüs konusunda destek istiyor.

ABD’nin, Kudüs’ü başkent olarak tanımasından sonra dünyadaki hiçbir söz sahibi devletten destek göremeyen İsrail, destek arayışlarını sürdürüyor. Siyonistlerin Başbakanı Binyamin Netanyahu (Bibi), dün 5 günlük Hindistan gezisine çıktı. Geçtiğimiz temmuz ayında Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yi ağırlayan Bibi, 6 ay sonra kritik dönemde Hind turuna çıkıp dünyada yalnızlaşmanın önüne geçmek ve destek sağlamak hedefinde. Hindistan’ın İslam karşıtı ırkçı lideri Modi, Netanyahu’yla sarılma fotoğrafını twitter’dan paylaşıp “Hindistan’a hoşgeldin dostum! Bu tarihi ve özel bir ziyaret. Uluslarımız arasındaki yakın dostluğu daha da sağlamlaştıracak” ifadelerini kullandı.

MODİ, İSRAİL’İN DOSTUDUR

Modi’nin bir Hindistan Başbakanı’nın tarihte ilk İsrail ziyaretini gerçekleştirmesinin ardından Netanyahu, 15 yıldır Hindistan’ı ziyaret eden ilk İsrail Başbakanı oldu. ​Hindistan’ı ziyaret eden ilk İsrail Başbakanı 2003’te Ariel Şaron olmuştu. İkincisi olan ve bugüne dek bir İsrail liderine eşlik eden en büyük iş alemi heyetiyle Hindistan’a çıkarma yapan Netanyahu’yu 5 günlük gezisinde ilk olarak, şimdi İsrail sınırlarında bulunan Hayfa kenti için 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’ya karşı savaşmış Hindistan askerlerinin anıtını ziyaret etti. ​Eşi Sara ile birlikte Hindistan turuna çıkan Netanyahu, “Bu ziyaret küresel çapta ekonomi, güvenlik, teknoloji ve turizm gücü olan Hindistan ile işbirliğini pekiştirmek için bir fırsat. Modi hem İsrail’in hem de benim yakın bir dostumdur” dedi. Askeri ve ticari bir çok anlaşmanın imzalanacağı gezide Bibi, Modi’den Kudüs’ün başkent olarak kabul edilmesi konusunda da destek isteyecek.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 03:00
  1. Hindistan
  2. Binyamin Netanyahu
  3. Hindistan Başbakanı Narendra Modi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Robert koleji’nin başörtü düşmanlığı
    1. Robert koleji’nin başörtü düşmanlığı
    2. 2018’de hedef 36 milyon turist
    3. Haraca bağlayamayınca FETÖ linç etmişti
    4. Sözde basın kurumları Akit muhabirine..
    5. CHP’li Kaftancıoğlu’nun sicili kabarık
    6. Gülen yeni bir din ihdas etti
    7. Netanyahu Modi'yle güç birliği yapıyor
    8. Türk Dünyasının hedefi ‘Kızıl Elma’dır
    9. Abbas'tan flaş açıklama: Tekliflerini...
    10. PYD'den sivillere saldırı! TSK pişman..
    11. Amasya İHH’dan Suriye’ye 14 TIR yardım
    12. NATO'dan "nükleer silah" çıkışı:..
    13. Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!
    14. Türkiye'den ABD'ye 'YPG' tepkisi: Son..
    15. Flaş iddia: Ümit Kocasakal CHP genel..
    16. Esed'in askerlerine darbe! Muhalifler..
    17. Modi'den 'U' dönüşü! Netanyahu'yu..
    18. ABD'nin terör ordusunu böyle duyurdular
    19. "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    20. AB’nin korkunç planı
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
    Taksiyle eve geldi...15 dakika sonra korkunç olay!
    Taksiyle eve geldi...15 dakika sonra korkunç olay!