Netanyahu Modi'yle güç birliği yapıyor

TAHSİN HAN / İSTANBUL - Irkçı Narendra Modi’nin “dostum” dediği Netanyahu, ilk iş olarak 1. Dünya Savaşı’nda Hayfa’da Osmanlı’ya karşı savaşmış Hint askerlerinin anıtını ziyaret etti. Askeri ve ticari anlaşmaların yanı sıra İsrail, Kudüs konusunda destek istiyor.

ABD’nin, Kudüs’ü başkent olarak tanımasından sonra dünyadaki hiçbir söz sahibi devletten destek göremeyen İsrail, destek arayışlarını sürdürüyor. Siyonistlerin Başbakanı Binyamin Netanyahu (Bibi), dün 5 günlük Hindistan gezisine çıktı. Geçtiğimiz temmuz ayında Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yi ağırlayan Bibi, 6 ay sonra kritik dönemde Hind turuna çıkıp dünyada yalnızlaşmanın önüne geçmek ve destek sağlamak hedefinde. Hindistan’ın İslam karşıtı ırkçı lideri Modi, Netanyahu’yla sarılma fotoğrafını twitter’dan paylaşıp “Hindistan’a hoşgeldin dostum! Bu tarihi ve özel bir ziyaret. Uluslarımız arasındaki yakın dostluğu daha da sağlamlaştıracak” ifadelerini kullandı.



MODİ, İSRAİL’İN DOSTUDUR



Modi’nin bir Hindistan Başbakanı’nın tarihte ilk İsrail ziyaretini gerçekleştirmesinin ardından Netanyahu, 15 yıldır Hindistan’ı ziyaret eden ilk İsrail Başbakanı oldu. ​Hindistan’ı ziyaret eden ilk İsrail Başbakanı 2003’te Ariel Şaron olmuştu. İkincisi olan ve bugüne dek bir İsrail liderine eşlik eden en büyük iş alemi heyetiyle Hindistan’a çıkarma yapan Netanyahu’yu 5 günlük gezisinde ilk olarak, şimdi İsrail sınırlarında bulunan Hayfa kenti için 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’ya karşı savaşmış Hindistan askerlerinin anıtını ziyaret etti. ​Eşi Sara ile birlikte Hindistan turuna çıkan Netanyahu, “Bu ziyaret küresel çapta ekonomi, güvenlik, teknoloji ve turizm gücü olan Hindistan ile işbirliğini pekiştirmek için bir fırsat. Modi hem İsrail’in hem de benim yakın bir dostumdur” dedi. Askeri ve ticari bir çok anlaşmanın imzalanacağı gezide Bibi, Modi’den Kudüs’ün başkent olarak kabul edilmesi konusunda da destek isteyecek.