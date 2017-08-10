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Netanyahu köşeye sıkıştı! İsrail hazırlanıyor, vahim haberler gelebilir

İsrail medya kanalları bugün son dakika olarak, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Gazze Şeridi'ne saldırı hazırlığında olduğunu bildirdi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 18:23
Netanyahu köşeye sıkıştı! İsrail hazırlanıyor, vahim haberler gelebilir

Ayrıca İsrailmedyası, Kudüs'teki rejimin Gazze çevresinde bir yer altı duvarı inşa etmeyi planladığını da açıkladı.

NETANYAHU'NUN PARTİSİNE DESTEK AZALDI

Bu olası durumun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yolsuzluk soruşturması yapıldığı döneme denk gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Netanyahu'nun Likud partisi şu an sağdaki İsrailli gruplar arasında destek kaybı yaşıyor.

GAZZE'YE YİNE SALDIRDI

İsrail'in, Salı gecesi Gazze’den roket atıldığı iddiasıyla dün, gerçekleştirdiği saldırının görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayıldı. 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 18:23
  1. MEDYA
  2. İsrail
  3. Gazze Şeridi
  4. İsrail askerleri
  5. saldırı hazırlığı
  6. Ortadoğu Haberleri
  • KocasolakKocasolak32 dk önce
    Ölecek köpek cami duvarına siğermiş, bu siyonistlerin de eceli gelmiş. Allah c.c. mazlum ve mağdurların yanındadır, peki bizde yanındamıyız? Evet! Evet!EvelAllah yanındayız.
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