Netanyahu köşeye sıkıştı! İsrail hazırlanıyor, vahim haberler gelebilir
İsrail medya kanalları bugün son dakika olarak, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Gazze Şeridi'ne saldırı hazırlığında olduğunu bildirdi.10 Ağustos 2017 Perşembe 18:23
Ayrıca İsrailmedyası, Kudüs'teki rejimin Gazze çevresinde bir yer altı duvarı inşa etmeyi planladığını da açıkladı.
NETANYAHU'NUN PARTİSİNE DESTEK AZALDI
Bu olası durumun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yolsuzluk soruşturması yapıldığı döneme denk gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Netanyahu'nun Likud partisi şu an sağdaki İsrailli gruplar arasında destek kaybı yaşıyor.
GAZZE'YE YİNE SALDIRDI
İsrail'in, Salı gecesi Gazze’den roket atıldığı iddiasıyla dün, gerçekleştirdiği saldırının görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayıldı.