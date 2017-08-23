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Netanyahu, İran'ı Vladimir Putin'e şikayet etti!

Netanyahu, Putin ile görüşmesinde İran'ın Suriye'deki eylemlerinin sadece İsrail ve Ortadoğu'yu değil tüm dünyayı tehdit ettiğini belirtti.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:17
Netanyahu, İran'ı Vladimir Putin'e şikayet etti!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, görüşmenin basına açık bölümündeki konuşmasında İran'ın Suriye'deki eylemlerinin sadece İsrail ve Ortadoğu'yu değil tüm dünyayı tehdit ettiğini belirtti.

İran'ın Suriye'deki varlığını artırmak için büyük çaba sarf ettiğini savunan Netanyahu, "Hepimiz ortak çabalarla DAEŞ'i yenilgiye uğratıyoruz ancak DAEŞ'den boşalan bölgelere İran giriyor. İran'ın İsrail devletini yok etme tehditlerine her gün devam ettiğini bir an bile unutmamalıyız" ifadelerini kullandı.

"İRAN TERÖR ÖRGÜTLERİNİ SİLAHLANDIRIYOR"

İran'ın terör örgütlerini silahlandırdığını, terörü teşvik ettiğini ve füze geliştirdiğini de öne süren Netanyahu, bu durumun sadece İsrail ve Ortadoğu için değil, tüm dünya için tehdit olduğunu vurguladı.

PUTİN: İKİLİ İŞBİRLİĞİNDE GELİNEN SEVİYEDEN MEMNUNUM

Putin de, Rusya-İsrail işbirliğinin seviyesinden ve her türlü sorunu aktif şekilde ele alma imkanından övgüyle söz etti.

LİDERLER ORTADOĞU'DAKİ DURUMU MASAYA YATIRACAK

Putin ve Netanyahu'nun Soçi'deki görüşmede başta Suriye olmak üzere Ortadoğu'daki durumu ve ikili ilişkileri ele alması bekleniyor. İsrail tarafının ise İran'ın Suriye'deki eylemlerini yoğun şekilde gündeme getireceği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:17
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