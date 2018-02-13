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Netanyahu inkara devam ediyor

Hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturulması devam eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail polisinin, bu akşam yaptığı resmi açıklamada Netanyahu’nun yargılanabilceğini duyurmasına rağmen, İsrail başbakanı olarak görevine devam edeceğini ve asla istifa etmeyeceğini ifade etti.

13 Şubat 2018 Salı 22:37
Netanyahu inkara devam ediyor

Münübe Yılmaz

Hakkındaki yapılan yolsuzluk iddialarından dolayı uzun süredir soruşturmaya tabii tutulan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu akşam üzeri yaptığı basın açıklamasında, kendisine yöneltilen iddiaların gerçek dışı olduğunu yeniden vurgulayarak, çirkin bir karalama kampanyası ile karşı karşıya olduğunu iddia etti. İsrail polisinin, bu akşam İsrail yerel saati ile 8:45 sularında yaptığı resmi açıklamada, rüşvet soruşturması sonucunda elde ettikleri yeterli delile binaen, Netanyahu’nun yargılanabilceğini duyurmasından sonra konuşan İsrail Başbakanı, hakkında başlatılan soruşturmanın çok uzun süredir devam ettiğini ve bunun tek amacının kendisini ve ailesini lekelemek olduğunu dile getirdi. Kendisi ile ilgili 15 soruşturmanın başlatıldığını belirten Netanyahu “ Bana zarar vermek için, eşim ve çocuklarımı kullanarak saldırıyorlar. Polisin yargılanabileceğim ile ilgili yaptığı açıklama, demokratik bir devlet anlayışı ile bağdaşmamaktadır.” dedi. Görevini asla bırakmayacağını vurgulayan Netanyahu "İsrail’İ yönetmeye devam edeceğim, asla istifa etmem “ derken, Netanyahu’nun istifası ülke gündeminde de konuşulmaya başlandı. Merkezi soldan Meretz Parti milletvekillerinden Tamar Zandberg, Netanyahu’nun polisin bu akşamki açıklamasından sonra acilen istifa etmesi gerektiğini dile getirerek “ Bir başbakanın hapishaneye girmesi elbette çok üzücü. Fakat şu bir gerçek ki, Netanyahu hem halkın güvenini, hem de yönetim gücünü kaybetti “ dedi.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 22:37
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • abdoabdo1 sa önce
    bunlar yüzsüz ve terbiyesiz olur
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