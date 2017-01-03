Netanyahu ifade verdi

MÜNÜBE YILMAZ - Kendisi ve karısı Sara hakkında pek çok kez rüşvet iddiasında bulunulan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Pazar akşamı Kudüs’teki evine gelen polislere, zengin bir iş adamından kendisine ve ailesine verildiği iddia edilen hediyeler için ifade verdi. İsmi verilmeyen zengin bir iş adamından, İsrail para birimiyle binlerce şekel değerinde hediye ve benzeri menfaat elde ettiği şüphesiyle polis tarafından sorgulanan Netanyahu, “ Duyduğuma göre, medya ve siyasetten pek çok kişi hakkımda yürütülen soruşturmayı duyunca kutlamaya başlamışlar. Fakat şunu söylemek isterim ki, bu soruşturmadan hiç bir şey çıkmayacak. Kutlama yapanlar işe, gerçek ortaya çıktığında burunlarından soluyacaklar” ifadelerinde bulundu. İsrail basınından Haaretz’e göre, Başbakan Netanyahu hakkında başlatılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında polise tanık olarak ifade verenler arasında, Netanyahu’nun bir zamanlar yakın arkadaşı olan Amerikalı Yahudi iş adamı Ron Lauder da var. Lauder, polise verdiği ifadede, Netanyahu’ya çeşitli hediyeler verdiğini ve Netenyahu’nun oğlu Yair’ın yurtdışına yaptığı bazı gezileri finanse ettiğini söyledi. Polis ise, verilen bu hediyelerin bir arkadaşlık ilişkisi kapsamında olmaktan ziyade, bazı menfaatler karşılığında verildiği düşüncesinde. Netenyahu’nun hükümetinden Naftali Bennett, ise istifa söylentilerine “ Başbakan’nın istifasını gerektirecek bir şey yok. Soruşturma yeni başladı ve bitene kadar da herkesin beklemesi gerekiyor” diyerek cevap verdi.