Netanyahu “dostu” için ABD’den vize istemiş

Münübe Yılmaz

Son günlerde adı yolsuzluk soursturmasıyla gündemden düşmeyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, 2014 yılında İsrailli film yapımcısı ve aynı zamanda da dostu olan iş adamı Arnon Milchan için, ABD’den, uzun dönemli vize talebinde buluduğu ortaya çıktı. Cumartesi gecesi Channel 2 isimli İsrail kanalında, Netanyahu’nun, kendisine ve karısı Sara’ya yıllardır çeşitli hediyeler verdiği tespit edilen İsrailli iş adamı Milchan için, ABD’nin Dışişleri Bakanı John Kerry ile 2014 yılında üç kere özel bir görüşme yaptığı açıklandı. İsrail basınında, Netanyahu’nun Milchan’dan kabul ettiği hediyeler ve bu işadamı için ABD Dışişleri Bakanı ile özel görüşmesinin kendisi hakkındaki yolsuzluk iddialarının güçlenmesine sebep olacağı söylenirken, İsrail Savunma Bakanı Moshe Ya’alon ise, Tv kanalındaki bu açıklamanın ardından “ İsrail’in artık soruşturulmaya gereksinim duyulmayan, dürüst bir başbakana ihtiyacı var. Bu yolsuzluk iddiaları, İran’ın bomba tehdidinden daha fazla uykumu kaçırıyor “ dedi. Channel 2’da yapılan programda, Netanyahu’ya verdiği hediyeler sebebiyle “tatlı baba” lakabı takılan, “Pretty Woman”, “Fight Club” gibi filmlerin yapımcılığını üstlenen 72 yasındaki Milchan’ın, ABD vatandaşlığı alamadığı, fakat 10 yıllık vize aldığı ve Milchan'ın bu vizeyi uzatmaya çalıştığı ifade edildi.