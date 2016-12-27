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Netanyahu çılgına döndü, 12 ülke için harekete geçti!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıkan İsrail'in Batı Şeria'da inşaa ettiği yerleşim birimlerini hemen ve tamamen durdurmasına yönelik kararın yankıları devam ederken, İsrail 12 ülkeye yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.

Netanyahu çılgına döndü, 12 ülke için harekete geçti!
Eklenme: 27 Aralık 2016, 17:17
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıkan İsrail'in Batı Şeria'da inşaa ettiği yerleşim birimlerini hemen ve tamamen durdurmasına yönelik kararın yankıları sürüyor.

Karara çok sert tepki veren İsrail, şimdi de kararın altında imzası bulunan 12 ülkeye yönelik yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor.

12 ülke ile ilişkilere sınırlama

CNN'in haberine göre İsrail, diplomatik ilişkilerinin bulunduğu ve Cuma günü alınan kararın altında imzası bulunan 12 ülkenin büyükelçilikleriyle her türlü iş ilişkisini askıya alacak. İngiltere, Fransa, Rusya, Çin, Japonya, Ukrayna, Angola, Mısır, Uruguay, İspanya, Senegal ve Yeni Zelanda ile ilişkilerine sınırlama getiren İsrail'de, Netanyahu'nun bu ülkelerin dışişleri bakanları ile görüşmeyeceği ve bu ülkelerin elçilerinin İsrail Dışişleri Bakanlığı'na kabul edilmeyeceği belirtildi.

Ek olarak İsrailli bakanların bu ülkelere yapacağı seyahatlere de sınırlamalar getirildi. Elçilik ilişkilerini sınırlamaya yönelik bu hamlenin, İsrail'e ya da diğer ülkeler pratikte herhangi bir zarar vermesi beklenmiyor ancak bu hamle İsrail cephesinin karardan dolayı ne kadar kızgın olduğuna dair bir işaret olarak görülüyor. Tasarıyı oylamaya götüren Yeni Zelanda ve Senegal'deki büyükelçilerini geri çağıran İsrail, ABD elçisinin de aralarında bulunduğu 10 büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak durumla ilgili 'bilgi vermişti'.

 
EtiketlerİngiltereABDJaponyaJaponRusyaUkraynaFransaYeni ZelandaBirleşmiş MilletlerÇinMısırİsrailBatı ŞeriaİspanyaDışişleri BakanlığıCNNNetanyahuUruguaySenegal
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