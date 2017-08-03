Netanyahu Batı Şeria'da yeni konutların temelini attı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındakiBatı Şeria'nın güneyinde yer alan "Beitar İllit" Yahudi yerleşim biriminde inşa edilecek binden fazla yeni konutun temel atma törenine katıldı.

Netanyahu, törende yaptığı konuşmada, "Hiçbir İsrail hükümeti benim hükümetim kadar yerleşim birimleri için hizmet etmedi." dedi.

İsrail Başbakanı, yaklaşık 50 bin nüfuslu söz konusu Yahudi yerleşim birimini Kudüs'e bağlayacak yeni bir yolun inşa edileceğini de belirtti.

Binden fazla yeni konutun ekleneceği Beitar İllit, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan en büyük Yahudi yerleşim birimleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA