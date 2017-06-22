Nesli tükenen hayvanları kaçıran o isim yakalandı

Tayland'da yaban hayvan koruma görevlileri bu sabah, iki bebek orangutan, 51 nesli tükenen yıldız kaplumbağası ve altı rakunu sınırının ötesine kaçırmaya çalışan bir Malezyalıyı tutukladı.

Yetkililer, hayvanların plastik kutulara doldurulduğunu ve valizlerin İsmail Bin Ahmad isimli malezyalının arabasında yakalandığını söyledi.

63 yaşındaki hayvan kaçakçısı, Çarşamba günü, Tayland'ın güneyindeki Songkhla eyaletindeki sınır kontrol noktasına gitmeye çalışırken durduruldu.

Kontrol noktasında çalışan vahşi hayatı koruma görevlisi olan Prach Kongthong AFP'ye verdiği demeçte, "Şüpheli, aracı Malezya'daki Perlis eyaletinden 1000 baht (33 dolar) karşılığında Hat Yai'ye nakliye yapmak için kiraladığını söyledi."dedi.

Altı aylık küçük orangutanların yerel bir sığınma evine gönderilecekleri açıklandı.

Orangutanlar Borneo ve Sumatra adalarına özgü olmakla birlikte, çoğunlukla anakaradaki Güneydoğu Asya'da ya özel hayvanat bahçeleri ya da evcil hayvan olarak besleniyor. Yurtdışına çıkarmak ise yasadışı olarak biliniyor.

Kurtarılan 51 kurbağanın büyük çoğunluğu kabuğu yıldız desenli Hint yıldızlı kaplumbağası - ki bu da Güney Asya'dan nesli tükenmek üzere olan bir tür.

Tayland uzun süredir, egzotik hayvan parçalarının sıklıkla halk ilaçlarında kullanıldığı Vietnam ve Çin gibi büyük pazarlara yönelik yaban hayatı ürünlerinin geçiş merkezi olarak görev yapıyor.

Taylandlı polis sıklıkla kaçakçı hayvanları ve vahşi yaşam ürünlerini ele geçiriyor, ancak genellikle kaçakçılıktan kâr eden ticaretin arkasındakileri değil düşük düzey kuryeleri yakalıyor.