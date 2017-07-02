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Neredeyse başarıyordu ki...

Ukrayna'nın Donetsk şehrinde aşırı yağışlar sele neden oldu. Karşıdan karşıya geçmek isteyen bir vatandaş neredeyse başarıyordu ki sel sularına kapıldı. Bir süre sürüklendikten sonra ayağa kalkan kadın olayı hafif sıyrıklarla atlattı.

02 Temmuz 2017 Pazar 20:06
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 20:06
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