CHP'li Belediye Başkanı Battal İlgezdi, 6 yaşındaki kızına bile villa almış!

Ataşehir Belediye Başkanı CHP'li Battal İlgezdi hakkında açılan haksız mal edinme davasında ilginç bir ayrıntı dikkat çekti. İddianamede, İlgezdi'nin 2011 doğumlu kızı Turnam İlgezdi adına kaydettiği Ataşehir'deki lüks dubleks ev ve Çanakkale'deki villayı da haksız kazanç sonucu edindiği belirtildi.



'PARASAL KAYNAĞI SAPTANAMADI'

İddianamede şöyle denildi: "Battal İlgezdi'nin kızı olan Turnam İlgezdi adına tapuda kayıtlı olan iki adet gayrimenkulün (İstanbul ili, Ataşehir ilçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 2939 ada, 7 parsel sayılı 1399/320000 arsa paylı.. numaralı bölüm ile Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, 174 ada, 29 parsel sayılı 2 katlı taş bina ve zeytinlik) parasal kaynağının tespit edilemediği, bu hesaplarla ilgili de bilirkişi raporunda da tespitler yapılamadığı anlaşıldığından bu sebeple kazanımlar haksız mal edinme olarak değerlendirilmiştir."



BİR VİLLA VE BİR DE DUBLEKS DAİRE

İlgezdi ailesinin kızları Turnam İlgezdi'nin üzerine Çanakkale Tapu Müdürlüğü kayıtlarına göre, Ayvacık İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bir villa mevcut. 6 yaşındaki Turnam İlgezdi'nin 174 ada, 29 parsel üzerindeki zeytinlik içinde 2 katlı taştan bir villası bulunuyor. Tapudaki satış işlemi ise 4 Eylül 2012'de yapılmış. Turnam İlgezdi'nin ayrıca Ataşehir Küçükbakkalköy'de 2939 ada, 7 parsel üzerinde bulunan lüks bir binada dubleks bir dairesi de bulunuyor. 13 Ocak 2015'te yapılan satış işlemiyle tapusu ailenin kızına geçen dairenin kapı numarası ise B2 22-23. kat.. numara….



İHALEYE FESAT VE HAKSIZ KAZANÇ…

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Battal İlgezdi hakkında 'haksız mal edinme ve gizleme' ile 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından iddianame düzenlenmişti. Ataşehir Belediyesi'nin bazı çalışanları ve iki işadamı da ihaleye fesat karıştırmak suçu kapsamında şüpheli... Battal İlgezdi'ye ihaleye fesat karıştırmak suçlaması da yöneltiliyor.



DİĞER KIZI VE MİLLETVEKİLİ EŞİNİN DE VAR

Battal İlgezdi'nin ilk eşinden olan kızı Özlem İlgezdi ve CHP milletvekili eşi Gamze İlgezdi adına da kayıtlı çok sayıda gayrimenkul olduğu ortaya çıkmıştı. İlgezdi'nin sadece Ataşehir'deki Buz Rezidans'ta 15 gayrimenkulünün olduğu anlaşılmıştı. Aynı adreste CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'nun da rezidans dairesi sahibi olduğu kaydedilmişti.