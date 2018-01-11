Nerede bu Astana anlaşması?

Suriye'de gerginliği azaltma bölgeleri Doğu Guta ve İdlib'deki ateşkesi ihlal eden rejim ve destekçilerinin son dönmede yoğunlaştırdığı saldırılarında 400 kadar sivil hayatını kaybetti.

Başkent Şam'da Beşşar Esad rejiminin ablukasındaki Doğu Guta bölgesi, 14 Kasım 2017'den bu yana rejim ve destekçilerinin şiddetli hava ve kara saldırılarının hedefi oluyor.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Doğu Guta gerginliği azaltma bölgesinde yer alan Duma ve Haresta ilçeleri ile Hammuriye, Merc, Arbin, Sakbe, Misraba, Medyere, Zemelka, Cisrin, Ayn Terma ve Beyt Sava beldeleri ağır bombardımanına maruz kalıyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından derlenen bilgilere göre, 14 Kasım 2017'den bu yana Doğu Guta'ya düzenlenen saldırılarda 5'i Sivil Savunma görevlisi 303 sivil hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise bin 400'ü geçti.

Rusya'nın da rejime hava desteği vermeye başladığı son 2 haftada 161 sivil can verdi.

İDLİB'DE SON 3 HAFTADA 95'TEN FAZLA SİVİL ÖLDÜ

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib gerginliği azaltma bölgesinde rejim ve destekçisi Rusya'nın saldırıları son 3 haftadır sürüyor.

Han Şeyhun, Serakib, Kefer Sicne, Kefrenbil, Maarretinuman ve El-Temaniye ilçeleri ile Maarşurin, Maaretihırme ve El Tuh köyleri Rusya ve rejimin yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor.

Beyaz Baretliler, söz konusu sürede İdlib'de en az 95 sivilin yaşamını yitirdiğini, 200'den fazla sivilin yaralandığını belirtti.

Öte yandan kentin güney kırsalında İran destekli gruplar ile rejim karşıtı gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Rejim destekçisi güçler, İdlib ilinin güneyindeki Sincar beldesini ele geçirdikten sonra stratejik öneme sahip Ebu Zuhur havalimanına yöneldi.

Şam'daki Doğu Guta ve Türkiye sınırındaki İdlib, 4-5 Mayıs'taki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti.