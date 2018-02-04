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Nerede Astana anlaşması?

Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içinde yer alan Serakib ve Tel Merdih bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında 7 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

04 Şubat 2018 Pazar 09:17
Nerede Astana anlaşması?

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İdlib'te sivil yerleşim yerlerine düzenlenen hava saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda sivil de yaralandı." dedi.

Son aylarda saldırıların yoğunlaştığını dile getiren Yusuf, "İdlib’in Serakib ilçesine bugün düzenlenen hava saldırısında 4, Tel Merdih köyünde 3 sivil olmak üzere toplam 7 kişi yaşamını yitirdi ." ifadelerini kullandı.

İdlib gerginliği azaltma bölgesi, son iki aydır yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor.

Yalnızca ocak ayındaki saldırılarda 211 sivil hayatını kaybetti, bin 447'si yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında yer alan İdlib, 4-5 Mayıs 2017 tarihli Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölge, halen Esed rejimi ve zaman zaman Rusya’nın saldırılarına maruz kalıyor.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 09:17
  1. İdlib Sivil Savunma
  2. Suriye

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