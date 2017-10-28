Nepal'de otobüs uçuruma yuvarlandı
Nepal'de yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu en az 14 kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi.28 Ekim 2017 Cumartesi 16:27
Polis yetkilisi Dhruba Raj Raut, yaptığı açıklamada, başkent Katmandu yakınında yolcu otobüsünün yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandığını belirtti. Raut, kazada en az 14 kişinin öldüğünü ve 15 kişinin yaralandığını kaydetti.
Nepal'de altyapı eksikliği, bakımsız araçlar ve yetersiz denetimler nedeniyle sık sık ölümlü trafik kazaları yaşanıyor.