Nepal'de otobüs uçuruma yuvarlandı

Polis yetkilisi Dhruba Raj Raut, yaptığı açıklamada, başkent Katmandu yakınında yolcu otobüsünün yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandığını belirtti. Raut, kazada en az 14 kişinin öldüğünü ve 15 kişinin yaralandığını kaydetti.

Nepal'de altyapı eksikliği, bakımsız araçlar ve yetersiz denetimler nedeniyle sık sık ölümlü trafik kazaları yaşanıyor.





