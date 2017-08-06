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Nemden bunalan İstanbullular denize akın etti

İstanbul’da nemin yükselmesiyle birlikte sıcaktan bunalan vatandaşlar Şile Sahili’ne akın etti. Çareyi denize girmekte bulan vatandaşlar, sahilde araçlarını park edecek yer bulamazken, yaşanan izdiham havadan görüntülendi.

06 Ağustos 2017 Pazar 14:25
Nemden bunalan İstanbullular denize akın etti

Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği İstanbul'da yükselen nem nedeniyle vatandaşlar sahillere akın etti. Vatandaşlar serinlemek için farklı yöntemlere başvururken, bazı vatandaşlar da çareyi denize girmekte buldu. Şile Sahili’nde oluşan kalabalık adeta iğne atılsa yere düşmeyecek görüntüler oluştu.

Serinlemek için denize geldiğini belirten bir vatandaş,"Oğlumla birlikte geldik. İstanbul çok sıcak olduğu için geceyi çadırda geçirdik. Bir iki saatlik uyku yetti. Serinledik. Yaz boyunca her iki haftada bir geliyoruz buraya” dedi.

Başka bir vatandaş ise,"İlk defa denize giriyor, kızımla geldik. Sıcaklardan bunaldık. Sıcaklardan durmuyor çocuğum. Sıcaklardan bunalıp geldik. Bir hafta sonumuz var onda da kendimizi buraya attık." diye konuştu.

Termometreler 35 dereceyi gösterirken yükselen nem oranı vatandaşlara sıcaklığı daha da yoğun hissettirdi.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 14:25
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