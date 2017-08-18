Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Nejat Birecik’e küfürler savuran Fırat Tanış adaletten kurtulamadı

Yerli ve milli bir duruş sergileyen Devlet Tiyatroları, eski Türkiye kalıntılarının hedefi olmaya devam ediyor. Göreve geldiği günden beri yerliTürk oyunlara ağırlık veren Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Nejat Birecik, kendisine yönelik hakaretlere karşı açtığı hukuk mücadelesini kazandı.

18 Ağustos 2017 Cuma 15:16
Nejat Birecik’e küfürler savuran Fırat Tanış adaletten kurtulamadı

Yıllardır ülkesine, değerlerine yabancı bir grup azınlığın hüküm sürdüğü Devlet Tiyatroları, Genel Müdürlüğe Nejat Birecik’in atanmasının ardından yerli olma yolunda büyük adımlar atıyor.

Devlet Tiyatrolarının yerli ve milli oyunlarla özüne dönmesi, devlet tiyatrolarına çöreklenmiş eski Türkiye kalıntısı zihniyetleri rahatsız etti

KÜFÜRBAZ OYUNCU FIRAT TANIŞ HAKETTİĞİ CEZAYI BULDU

Katıldığı eylemlerle akıllara kazınan oyuncu Nuri Fırat Tanış da  devlet tiyatrolarındaki millileşmeyi hazmedemeyenlerden.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iftarına katılan sanatçıları adeta linç eden Fırat Tanış, Nejat Birecik için de sosyal medya üzerinden ağza alınmayacak küfürler sıralamıştı…

Devlet Tiyatrolarındaki milli hamleyi hazmedemeyerek Birecik’e hakaretler sıralayan Fırat Tanış’ın hakaretleri cezasız kalmadı…

Nejat Birecik, kişilik haklarına saldıran ‘klavye küfürbazı’na karşı açtığı davayı kazandı

Ankara 6. Asliye Ceza Mahkemesi, bu aleni küfrü bin 500 TL adli para cezası ile cezalandırdı

DEVLET TİYATROLARI ÖZÜNE DÖNDÜ

Tüm saldırılara rağmen, devlet tiyatroları yerli ve güçlü bir repertuarla yeni sezona merhaba diyor...

Geçtiğimiz yıl, perdelerini yerli ve milli oyunlarla açarak bazı odakları adeta çıldırtan devlet tiyatroları, bu sene de yüzde 65 yerli oyun oranıyla izleyicinin karşısına çıkacak.

Birecik,” "bu sene de 40-50 arasında yeni oyun yapacağız. ilk etapta tüm bölgelerde 25 oyunla başladığımızı düşünün, bunların oranı da yüzde 35 yabancı, yüzde 65 yerli oyun şeklinde” dedi.

Birecik, tüm açılışlarını yerli oyunlarla yaptıkları 2016-2017 sezonunda 2 milyon seyirci ile buluştuklarını açıkladı

Algı operasyonlarının hedefindeki Nejat Birecik, bu sene de 40-50 arasında yeni oyun yapacakları bilgisini de verdi

Malum odakların özlenen tabloyu çarpıtarak sanki hiç yabancı oyun oynanmayacakmış gibi yansıtarak yasakçı müdür gibi lanse ettiği Birecik, o güruhu bir kez daha yalanladı

Birecik, bu sene de yabancı oyunların olacağını açıkladı

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 15:16
  1. nejat birecik
  2. fırat tanış
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gökova Körfezi'nde deprem
    1. Gökova Körfezi'nde deprem
    2. Amerika’dan çok sert açıklama: O..
    3. Hakkari'de patlama!
    4. Başbakan'dan flaş açıklama: Fırat..
    5. Sınırları zorlayan sözler: Türkiye'yi..
    6. Halkalı'da yangın! Helikopter gönderildi
    7. Nejat Birecik’e küfürler savuran Fırat..
    8. Etek altı görüntü çeken şahıs yakalandı
    9. FETÖ'nün yeni oyunu ortaya çıktı! 'Biz..
    10. Türk bayrağına saygısızlığa duyarsız..
    11. Fuhuştan gözaltına alınan kadında..
    12. Erdoğan'dan Almanya'daki Türk..
    13. Flaş gelişme! Saldırı hazırlığındaki..
    14. Türk topçusu vurdu, Afrin'deki PKK..
    15. 'Kısasta hayat vardır!'
    16. "Yeni parti; milliyetçi, muhafazakâr..
    17. ABD'den skandal FETÖ raporu
    18. FETÖ'den dolayı hapis yatan Atalay..
    19. İşte eşini düşünen fedakar bir erkek!
    20. 'Tesettürlü, ahlaklı, iffetli biriyle..
    ABD'den açıklama: Eğer doğruysa...
    ABD'den açıklama: Eğer doğruysa...
    İşte dev barajdan suyun tahliye edildiği anlar!
    İşte dev barajdan suyun tahliye edildiği anlar!
    İlahiyat mezunlarına müjdeli haber: Yürürlüğe girdi
    İlahiyat mezunlarına müjdeli haber: Yürürlüğe girdi
    ABD'den o ülkeye küstah Türkiye teklifi!
    ABD'den o ülkeye küstah Türkiye teklifi!