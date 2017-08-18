Nejat Birecik’e küfürler savuran Fırat Tanış adaletten kurtulamadı

Yıllardır ülkesine, değerlerine yabancı bir grup azınlığın hüküm sürdüğü Devlet Tiyatroları, Genel Müdürlüğe Nejat Birecik’in atanmasının ardından yerli olma yolunda büyük adımlar atıyor.

Devlet Tiyatrolarının yerli ve milli oyunlarla özüne dönmesi, devlet tiyatrolarına çöreklenmiş eski Türkiye kalıntısı zihniyetleri rahatsız etti

KÜFÜRBAZ OYUNCU FIRAT TANIŞ HAKETTİĞİ CEZAYI BULDU

Katıldığı eylemlerle akıllara kazınan oyuncu Nuri Fırat Tanış da devlet tiyatrolarındaki millileşmeyi hazmedemeyenlerden.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iftarına katılan sanatçıları adeta linç eden Fırat Tanış, Nejat Birecik için de sosyal medya üzerinden ağza alınmayacak küfürler sıralamıştı…

Devlet Tiyatrolarındaki milli hamleyi hazmedemeyerek Birecik’e hakaretler sıralayan Fırat Tanış’ın hakaretleri cezasız kalmadı…

Nejat Birecik, kişilik haklarına saldıran ‘klavye küfürbazı’na karşı açtığı davayı kazandı

Ankara 6. Asliye Ceza Mahkemesi, bu aleni küfrü bin 500 TL adli para cezası ile cezalandırdı

DEVLET TİYATROLARI ÖZÜNE DÖNDÜ

Tüm saldırılara rağmen, devlet tiyatroları yerli ve güçlü bir repertuarla yeni sezona merhaba diyor...

Geçtiğimiz yıl, perdelerini yerli ve milli oyunlarla açarak bazı odakları adeta çıldırtan devlet tiyatroları, bu sene de yüzde 65 yerli oyun oranıyla izleyicinin karşısına çıkacak.

Birecik,” "bu sene de 40-50 arasında yeni oyun yapacağız. ilk etapta tüm bölgelerde 25 oyunla başladığımızı düşünün, bunların oranı da yüzde 35 yabancı, yüzde 65 yerli oyun şeklinde” dedi.

Birecik, tüm açılışlarını yerli oyunlarla yaptıkları 2016-2017 sezonunda 2 milyon seyirci ile buluştuklarını açıkladı

Algı operasyonlarının hedefindeki Nejat Birecik, bu sene de 40-50 arasında yeni oyun yapacakları bilgisini de verdi

Malum odakların özlenen tabloyu çarpıtarak sanki hiç yabancı oyun oynanmayacakmış gibi yansıtarak yasakçı müdür gibi lanse ettiği Birecik, o güruhu bir kez daha yalanladı

Birecik, bu sene de yabancı oyunların olacağını açıkladı