Nehir için umutlar tükeniyor

19 Haziran günü Tunca Deresi’ne düşerek kaybolan Nehir Zenginal’ı bulmak için Tunca Vadisi boyunca arama tarama faaliyeti yürüten Jandarma Özel Arama Kurtarma (JÖAK) ekipleri de bir sonuç elde edemedi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Nehir’in babası Kadir Zenginal, "22 gündür kızımı bulabilmek için canla başla mücadele ettik. Gerek bölge halkına, gerekse de devletimiz güvenlik güçleri ve askerlerimize çok teşekkür ediyorum. JÖAK ekipleri yaklaşık 1 haftadır detaylı bir çalışma yaptı. Mümkün olan her yer kontrol edildi ancak bir sonuç elde edilemedi. Su seviyesinin azalması için bekliyoruz. Ardından yeniden arama talebinde bulunacağız. Umudumuzu kaybetmeden arama çalışmalarını sürdüreceğiz" dedi.