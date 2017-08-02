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Negredo Valencia tesislerinden ayrıldı

Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan Alvaro Negredo, Valencia’nın bugünkü antrenmanına katılmadı ve tesislerden ayrıldı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 13:26
Negredo Valencia tesislerinden ayrıldı

Beşiktaş’ın transfer çalışmalarını yürüttüğü İspanyol golcü Negredo, Valencia’nın tesislerinden ayrıldı. Siyah-beyazlı takımın 31 yaşındaki golcünün transferini bitirmeye yakın olduğu öğrenildi. Asbaşkan Umut Güner’in bugün İspanya’da Valencia yetkilileri ile görüşme yapacağı ve son pürüzleri gidermeye çalışacağı ifade edildi.

Beşiktaş’ın prensip anlaşmasına vardığı Negredo, bugün takım arkadaşları ile vedalaştıktan sonra Valencia tesislerinden ayrıldı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 13:26
  1. Beşiktaş
  2. İspanya
  3. Valencia
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