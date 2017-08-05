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Negredo Konya maçında oynayacak mı?

Beşiktaş'ın yeni transferi Alvaro Negredo, Konyaspor maçında oynayacak mı? Bu sorunun yanıtı belli oldu.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 13:49
Negredo Konya maçında oynayacak mı?

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Samsun'da pazar günü oynanacak Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar, yeni transfer Alvaro Negredo'nun karşılaşmada forma giyip giyemeyeceğini merak ediyorlar.

NEGREDO, KONYASPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Alvaro Negredo'ya 4 Ağustos Cuma günü basın mensuplarının önünde imza attıran Beşiktaş Kulübü, İspanyol golcünün 6 Ağustos Pazar günü Konyaspor maçında oynaması için oldukça hızlı hareket etti. Türkiye Futbol Federasyonu'na Alvaro Negredo'nun tüm resmi evraklarını ileten Beşijktaş Kulübü, 32 yaşındaki futbolcunun lisansını çıkardı.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde Alvaro Negredo, Atiker Konyaspor karşısında forma giyebilir. Ancak Şenol Güneş'in Negredo'ya 11'de yer vermesi beklenmiyor. Skora göre, Negredo maçın ilerleyen dakikalarında oyuna girebilir.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 13:49
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