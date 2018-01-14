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Negredo için Çin'den dev teklif ve cevap!

Cenk Tosun'u rekor bonservisle Everton'a gönderen Beşiktaş'a Negredo için Çin'den 7 milyon Euro'yu bulan bir teklif geldiği iddia edildi.

14 Ocak 2018 Pazar 13:06
Negredo için Çin'den dev teklif ve cevap!

Golcü ismi Cenk Tosun'u, İngiltere'nin Everton takımına gönderen Beşiktaş'ta Alvaro Negredo konusunda da sıcak gelişmeler yaşandığı ortaya çıktı.

Çin'den 7 milyonluk teklif!

Siyah-beyazlı takımdaki gelişmeleri yakından takip eden Çin kulüplerinin 32 yaşındaki oyuncuyu radarlarına aldıkları ve kadrolarına katmak istedikleri belirtildi. Çin'in önde gelen 3 kulubünün siyah-beyazlıların İspanyol golcüsü nabız yokladığı ifade edilirken, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a gelen son teklifin 7 milyon Euro olduğu kaydedildi. Orman'ın ise Negredo'yu 10 milyon Euro'dan düşük bir fiyata satmayı düşünmediklerini Çinli yetkililere ilettiği öğrenildi.

Negredo gidecek Giroud gelecek!

Siyah-beyazlıların, Negredo'yu Çin'e göndermesi durumunda ise Arsenal'in Fransız golcüsü Olivier Giroud'yu kadrosuna katmayı planladığı belirtildi. Beşiktaş'ın, kulübüyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncuyu satın olma opsiyonuyla kiralık olarak da olsa kadrosuna katmak için temaslarını sıklaştıracağı belirtildi. Bu sezon Arsenal formasıyla 25 resmi maça çıkan Fransız oyuncu takımı adına 7 kez fileleri havalandırdı. Fransız oyuncunun, siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor olması nedeniyle transfere olumlu yaklaşacağı ifade edildi. Arsenal, bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı için Giroud'nun Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamasında bir sakınca bulunmuyor.

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 13:06
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