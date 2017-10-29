Nefsimin değil dâvâmın adamıyım

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA - Melih Gökçek, “Ben yıllarını AK Parti’ye vermiş bir kardeşinizim. AK Parti umut olmuş bir harekettir. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bu hareket sayısız fedakarlık yapmıştır. Devrim niteliğindeki yeniliklerle Recep Tayyip Erdoğan döneminde Türkiye tanıştı. Yaşam kalitesini artıracak adımların yanısıra yüzlerce proje gerçekleştirilmiştir. Yaşlı, engelli, şehit aileleri, gaziler gibi pek çok kesime maaş bağlanmış, mazlumun ilacı olmuştur. Recep Tayyip Erdoğan’ın hakkı inkar edilemez. Böyle bir siyasal iktidara biz de katkıda bulunmaya çalıştık. Özellikle muhalif medya ve bazı partiler benim yoğun bir tepki koyacağımı düşünüp bunu kaşıdılar. En çok tweet atan Melih Gökçek bir kere bile cevap vermedi. Çünkü ben bir dava ahlakından geliyorum. Benim davamda nefse uymak yoktur. Benim davamda şahsi çıkarlar için davaya zarar vermek olmaz. Benim davamda emir demiri keser. Benim davamda liderin talimatına uymak gerekir” şeklinde konuştu.

“ANKARA METROYU BİZİMLE TANIDI”

Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde yapmış olduğu hizmetleri anlatan Gökçek, “Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olalı 23 yıl oldu. Elhamdülillah 5 dönemdir Ankara’ya hizmet etmeye çalışıyorum. 1994 yılında Ankara’nın adı Bozkır Ankara idi. Meyhane ve malum evlerle dolmuştu. İstanbul’da 4 bin 640 kişiye bir cami düşerken, Ankara’da bu oran çok daha düşüktü. Artık Ankara’nın adı mabetsiz şehir değil, inanç şehridir. Ankara, metroyu bizimle tanıdı. Teleferikle bizim sayemizde tanıştı. Yollarımızı genişlettik. 312 tane köprü, alt ve üst geçit yaptık. Kesintisiz trafik akışını Türkiye’ye biz öğrettik. 139 tane yaya üst geçidi yaptık. 1994 yılında hatırlar mısınız Ankara’da trafikte 394 kişi vardı, trafikten geçilmiyordu. Şimdi 7 kat arttı araç sayısını, trafik hani nerede?” diye konuştu.

“YEŞİLLİKLER İÇİNDE ANKARA’YI ARIYORUZ”

23 yıllık başkanlığı döneminde Türkiye’deki belediyelere örnek olduklarını belirten Gökçek, “Ankara’da 146 tane yeni bulvar açtık. Dile kolay 7 bin 255 kilometre yeni yol açmışız. Bu 17 defa İstanbul’a Ankara’dan geliş demek. Hava kirliliği dolayısıyla kuşlar, ağaçlardan dökülürdü. Ankara’da biz belediye başkanı olmadan önce musluklardan çamur akardı. Tüm önlemlerimizi aldık. 130 kilometreden bir yıl içinde su getirdik. Eskiden Ankara içinde yeşillik arardık şimdi yeşillikler içinde Ankara’yı arıyoruz” dedi. Gökçek, “O gün liderimiz benim belediye başkanlığı yaparak katkı sağlamam gerektiğini düşündü. Bugün ise istifa ederek katkı sağlamam gerektiğini düşünüyor. Ben istifa etmeyerek partim için oy kaybına yol açarsam inandığım umutlara haksızlık ederim diye düşünüyorum. Yorgun olduğum için değil, başarısız olduğumu düşündüğüm için değil sadece ve sadece Recep Tayyip Erdoğan’ın talebini yerine getiriyorum. Bana istifa etmemem konusunda çok baskı yapan oldu. Recep Tayyip Erdoğan demek bu güzel vatanın yeniden karanlık günlere dönmemesi demek. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın emrine uyarak görevi bırakıyorum. Alnım aktır. Ben bir dava adamıyım. Benim duruşum 28 Şubat’ta da, Gezi Parkı’nda da, 15 Temmuz’da da aynı olmuştur. Davamız için mücadele gerekiyorsa hazırız. 23.5 senedir aralıksız sürdürdüğüm Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa ediyorum. Bana oy veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Mesai arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“ANKARA’DA DOĞDUM ANKARA’DA ÖLECEĞİM”

Gökçek konuşmasını, “Ben Ankara’da doğdum. Ankara’da büyüdüm. Ankara’ya hizmet ettim. İnşallah Ankara’da öleceğim. Ankara’yı ve Ankaralıları çok seviyorum. Çok güzelsin Ankara…” ifadeleri ile tamamladı.