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Nefrit nedir?

Nefrit; böbreklerin iltihaplanması durumudur.

Nefrit nedir?
Eklenme: 31 Aralık 2016, 13:30
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Nefrit nedir?

Nefrit; böbreklerin iltihaplanması durumudur. 

Nefrit kaça ayrılır?

Nefrit akut, kronik ve nefrotik olmak üzere üçe ayrılır: 

Akut nefrit: İdrarı kanlı yapmak, tansiyonun yükselmesi, baş ağrısı yüz ve bacakların şişmesi ile kendisini belli eder. Hastalık ilerledikçe nefes darlığı, öksürük, bulantı, kusma, idrar yapımında azalma görülebilir.

Tedavisi

- Hasta iyice dinlenmeli

- Tuz kullanımı azaltılmalı

- Sıvı ve protein alımı azaltılmalı

Kronik nefrit: Akut nefritin ilerlemesi durumuda kronik nefrit oluşur. Bu rahatsızlık, rastlantı sonucu kanda protein bulunmasıyla ortaya çıkar. Hastaların çoğunda belirli bir belirti yoktur. Ancak bazı kişilerde kansızlık görülebilir.

Tedavisi: Belirti vermeyen vakalarda, teşhis konulamadığından tedavi söz konusu değildir. Kişi, hasta olmakla birlikte günlük normal yaşamını sürdürür. Böbrek işlevlerinde bozukluk belirdiğinde vücuttaki azot birikmesi, perhizle düşük düzeyde tutulabilir. Tansiyonun yükselmesi durumunda ise ilaç tedavisine başvurulur. Bazı vakalarda yapay böbreklerle kan dializi yararlıdır ve çok önemli vakalarda böbrek transpontasyonu gerekebilir.

Nefrotik sendrom: İdrara aşırı derecede albümin karışmasına nefrotik sendrom denilir. Akut nefrit, glomerülonefritler, şeker hastalığı ve ilaç zehirlenmeleri bu soruna yol açmaktadır. Bazı hastalarda böbreklerde belirli bir anatomik bozukluk olmadan nefrotik sendrom ortaya çıkabilir. Hastalık genellikle 2-4 yaş arasındaki erkek çocuklarda görülür. Kas erimeleri, yüz ve bacaklarda şişlik nefrotik sendromun belirtilerindendir.

Tedavisi: Öncelikle soruna neden olan hastalığın tedavi edilmesi gerekir. Ödem şişkinliklerini ortadan kaldırmak için idrar söktürücü, potasyum tuzları alınır ve sodyumsuz perhiz uygulanır. Alınan yiyeceklerin protein değerinin yüksek olmasına özen gösterilir. Fakat bu besinler sodyum içermemelidir. Tansiyonun yüksek olduğu durumlarda ise tansiyon düşürücü ilaçlar kullanılmalıdır. Öte yandan böbreklerdeki işlev bozukluğu büyükse tansiyon için alınacak ilaçların iyi seçilmesi gerekir. Aksi takdirde istenmeyen birtakım komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

 
EtiketlerNefrit nedir?NefritNefrit kaça ayrılır?Akut nefritKronik nefritNefrotik sendrom
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