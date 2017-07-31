Nefesleri kesilecek... PKK'nın tüm unsurlarıyla topyekûn savaş

Ülke genelinde 24-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen terör operasyonlarında 35 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince bin 157 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 243, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 57, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 593, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 28 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 17'si ölü, 11'i teslim, 7'si sağ olmak üzere 35 terörist etkisiz hale getirildi.

Bingöl, Van, Şırnak, Hatay ve Diyarbakır'da yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 26 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 97 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince 600 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 165 el bombası, 38'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 44 silah ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 78 ilde 2 bin 108 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 3 ton 835 kilogram esrar, 755 kilogram eroin, 0.8 kilogram kokain, 2.7 kilogram metamfetamin, 1 milyon 880 bin 836 uyuşturucu hap ile 1 milyon 836 bin 793 kenevir bitkisi, 621 bin 963 paket kaçak sigara ve 82 ton 880 litre akaryakıt ele geçirildi, 2 bin 963 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca 39 ilde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 162 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 397'si denizlerde olmak üzere 2 bin 797 kişi yakalanırken, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 80 kişi gözaltına alındı.

Siber suçlarla mücadele

FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 2 bin 619 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen bin 403 kişiden 168'i gözaltına alındı.

Asayiş ve trafik denetimleri

Öte yandan, vatandaşların huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması amacıyla ülke genelinde İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince, 81 ilde 6 bin 423 personelin katılımıyla "Aranan Şahıslar Operasyonu" düzenlendi. Operasyonlarda 4 bin 987 kişi sorgulanırken, 4 bin 20 ev kontrol edildi, bin 471 aranan kişi ise yakalandı.

Ayrıca 29 Temmuz'da 24 bin 661 personelin katılımıyla ülke genelinde 4 bin 145 denetim noktasında gerçekleştirilen "Türkiye motosiklet uygulaması"nda 65 bin 955 sürücü kontrol edildi. Denetimlerde 354 aranan kişi gözaltına alınırken, 120 çalıntı motosiklet ele geçirildi. 7 milyon 974 bin 292 lira para cezası kesildi.

Öte yandan kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan ve iletişim yoluyla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarda ise 39 şüpheli gözaltına alınırken, 28 vatandaşın dolandırılması engellendi. 600 bin lira değerinde altın, döviz ve para sahiplerine iade edildi.