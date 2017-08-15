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Nefesler tutuldu! Bayram tatili bugün açıklanıyor

Turizmcilerin gözü kulağı bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında olacak. Toplantıdan 10 günlük tatil kararının çıkmasını bekleyen çalışanlar ve turizmciler, sezonu iyi bir finalle tamamlayacak.

15 Ağustos 2017 Salı 11:42
Nefesler tutuldu! Bayram tatili bugün açıklanıyor

Turizmciler bugün yapılacak Bakanlar Kurulu’ndan 10 günlük Kurban Bayramı tatili çıkmasını bekliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı’yla birleştirilerek 6 güne çıkan Kurban Bayramı tatiline 28-29 ağustos tarihlerinin de eklenmesiyle 10 güne çıkmasını isteyen turizm sektörü, tüm hazırlıklarını tamamladı.

Tatilcilerin pek çoğu da tatillerini bu tarihlere göre planlarken, bir çoğunun gözü kulağı da çıkacak kararda. Konuyla ilgili Başbakan Binali Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada Bakanlar Kurulu’nu işaret etmiş, orada değerlendirileceğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Kurban Bayramı tatiliyle ilgili sorulara “Hükümet çalışıyor. Durum müsaitse turizm açısından isabetli olur” değerlendirmesini yapmıştı. Bu açıklamayla harekete geçen turizm sektörü, hazırlıklarını da hızlandırdı. Buna göre, gerek ulaşımda gerekse konaklamalarda 1.5 milyonu aşması beklenen turizm hareketliliğinin zemini de hazırlandı. Tatil 10 gün olarak uygulanırsa, 500 bin kişinin turlardan yararlanması bekleniyor. Yurt içinde ise 1 milyona yaklaşan kişinin hareket halinde olması hesap ediliyor. 

2017 yılının son uzun tatili olması açısından turizmciler ve vatandaşlar açısından önemi artan Kurban Bayramı tatilinin yaz sonuna gelmesi nedeniyle hem yazlık alanlarda, hem de kültür turizmi destinasyonlarında ciddi bir hareket oluşturması bekleniyor. Yurt dışında tatil ve kültür turu için özellikle Amerika, İtalya, Rusya turları ilgi çekerken, yurt içinde ise Bodrum, Antalya, Kapadokya, İzmir gibi bölgeler öne çıkıyor.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 11:42
  1. Bakanlar Kurulu
  2. bayram tatili
  3. Bayram tatili kaç gün
  • DoğrusuDoğrusu26 dk önce
    Maçkadaki çocuğu defnedeli daha iki gün oldu. Ne tatili, ne turizmi kardeşim .akıl tutulması bu yaa.O kadar normallasmis ki her sene ayni rezalet. şehit felan umurlarinda degil. Nasil olsa gömdük gitti. Avrupa bile boyle bi durumda yas ilan eder. Siz tatil tartışın
  • BayramBayram1 sa önce
    Eskiden bayram 4 gün olurdu, kurbanlarımızı keser akraba ziyaretlerimizi yapardık. Şimdi 10 gün oldu, doğru tatil beldelerine koş, hayatını yaşa. Nerde o eski bayramlar demekten insan kendi alamıyor.
  • AhmetAhmet2 sa önce
    Memur değiliz kardeşşş
  • DoğrusuDoğrusu2 sa önce
    Kessinlikle karsiyiz. Her sene ne bu rezalet yaaa! Dinimiz 4 gün tayin etmiş Bayrami. Her sene ayni rezalet. Fuhşiyatla ,içkiyle,eylenceylemi kalkindiracaksin ülkeyi? Doğuda terör devam ederken, siz rahat rahat fuhuş yapip eylenin diye değil bu mücadele
  • esnafesnaf2 sa önce
    10 gün olursa esnaf batar
  • hülyahülya2 sa önce
    çok zenginiz de çalışmaya ihtiyacımız yok.ihracatçıların ve fabrikaların bugünlere denk gelen taahhütleri var teslimatları var.bunu düşünen yok.gelsin tatil gitsin tatil.
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