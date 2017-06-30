Nefesler tutuldu, resmen duyurdular… 600 teröristin kökü kazındı!

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'da terör örgütü DAEŞ'in kökünün kazınmasına artık saatler kaldı. Terör elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin halifelik ilan ettiği ve geçen hafta teröristler tarafından havaya uçurulan El Nuri Camii'nin dün temizlenen örgüt, 600 militanını kaybetti.

Terörle mücadele birliklerini yöneten ABDulgani El Esadi, günlerdir süren operasyonda 600 teröristin öldürüldüğünü resmen açıkladı. Esadi'nin verdiği bilgiye göre, aynı dönemde 900 aile DAEŞ'den kurtarıldı.

El Nuri Camii'nin kurtarılması dünyada büyük yankı buldu, tüm uluslararası haber organları gelişmeyi manşetten verdi.

Terör örgütü halihazırda Eski Şehir bölgesinde Dicle Nehri'nin kenarındaki küçük bir bölgeyi elinde tutuyor. Saldırılarını sürdüren IrakOrdu birliklerinin kısa sürede Musul'daki kanlı işgali sona erdirmesi bekleniyor.



Zafer konuşması yapacak

Dün 'Sahte devlet yıkıldı' diyen Irak Başbakanı Haydar İbadi, Musul'a gitti ve kentte zafer konuşması yapacak.

Ordu birlikleri, DAEŞ'lilerin kentten kaçmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini bildiriyor. Canlı bomba saldırıları düzenleyen teröristler, keskin nişancı atışları ve el bombalarıyla son çırpınışları sergiliyor.

Halihazırda DAEŞ'in canlı kalkan olarak kullandığı binlerce sivil nedeniyle, askerler ev ev arama yapıyor.

17 Ekim'de başlayan büyük operasyonla birlikte, terör örgütü elinde tuttuğu en büyük kent olan Musul'da gün gün eridi. Dicle Nehri'nin doğusundaki mahalleleri Ocak ayında kaybeden DAEŞ, batı yakasındaki mahalleleri Şubat ayından bu yana savunuyor ancak artık her şey bitmek üzere.



Eski Şehir'in dar sokakları

Musul'daki operasyona ordu birliklerinin yanı sıra Peşmerge, Şii milisler Haşdi Şabi ve Sünni aşiret güçlerinin de dahil olduğu 100 bin silahlı unsur katılıyor. ABD'nin hava saldırılarıyla operasyona destek veriyor.

Bugüne kadar Irak güçleri 800'den fazla kayıp verdi, 4 bin 600 asker ise yaralandı. Öldürülen teröristlerin sayısı 16 bin 400'ü geçti. Bu rakam, başlangıçtaki tahminleri aşıyor. Zira, operasyondan önce Musul'da 6 bin kadar DAEŞ'linin bulunduğu tahmin ediliyordu.

GÜN GÜN OPERASYON

- Büyük operasyon, ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyonun desteğiyle 17 Ekim'de başladı.



- 1 Kasım'da DAEŞ mevzilerinde ilk gedik açıldı, ordu birlikleri Musul'un doğusuna girdi. Terör örgütü lideri Ebubekir El Bağdadi, "Ölene kadar savaşın" çağrısını yaptı.



- Musul'un batısından ilerleyen güçler kuzeydeki Peşmergelerle 23 Kasım'da birleşti, tamamen kuşatılan kentin Rakka ile bağlantısı kesildi.



- 8 Ocak'ta ordu birlikleri kenti ikiye bölen Dicle Nehri'ne kadar ilerledi.



- Dicle Nehri'nin doğusunda kalan tüm mahalleler 18 Ocak'ta DAEŞ'den temizlendi, terör örgütüne büyük bir darbe vuruldu.



- 19 Şubat'ta kentin batı yakasını DAEŞ'den kurtarmak için ikinci operasyon başladı. - Terör elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin hilafet ilan ettiği tarihi El Nuri Camii, 21 Haziran'da militanlar tarafından havaya uçuruldu. - 29 Haziran'da Irak ordu birlikleri artık enkaza dönen El Nuri Camii külliyesini teröristlerden temizledi.

Kenti ikiye bölen Dicle Nehri'nin batısındaki mahalleler Ocak 2017'de tamamen kurtarıldı. 19 Şubat'ta başlayan batı yakası operasyonunun ilk günlerinde hızlı bir şekilde güney ve güneybatı cephelerinden ilerleyen ordu birlikleri, hayati önemdeki Musul Uluslararası Havalimanı ve El Gizlani Askeri Üssü'nü DAEŞ'den geri aldı. Peşinden Musul-Telafer yolu kesildi, Mart'ın ikinci haftasında hükümet binalarının bulunduğu bölge kurtarıldı. Bu bölgede, artık tamamen enkaza dönmüş Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binası da yer alıyordu.

Eski Şehir'in kapısına dayanıldığında ise, dar sokaklar nedeniyle ilerleme neredeyse durdu. Bunun üzerine Mayıs ayının ilk haftasında kuzeybatı cephesi açıldı. Haziran ayına gelindiğinde ise DAEŞ'lilerin kontrolünde yalnızca birkaç mahalle kalmış oldu.

Topraklarının dörtte birini yitirdi

DAEŞ, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. 2014'ten bu yana Irak'ta kaybettiği alan ise yüzde 65'in üstünde. Kanlı örgüt, geçen yıl Irak Felluce ve Libya Sirte gibi çok önemli kalelerini yitirdi. Örgütün Ortadoğu'nun batısındaki en büyük merkezi El Bab ise, Fırat Kalkanı Harekâtı'yla 23 Şubat tarihinde geri alındı.

5 kıta, 30'u aşkın ülke

DAEŞ, Mayıs ayından bu yana İngiltere Manchester ve Londra, Filipinler Mindanao, Endonezya Cakarta, FransaParis ve İranTahran'da saldırı düzenledi. Bugüne kadar 30'dan fazla ülkeyi hedef alan ve sayıları 200'e yaklaşan saldırıların bazıları doğrudan örgüte üye teröristler tarafından yapıldı, bazılarında ise yerel militanlar kullanıldı.

Amerikan CNN International'ın Şubat ayında yaptığı derlemeye göre, beş kıtayı kana bulayan saldırılarda 2 binden fazla insan öldü. Irak ve Suriye'deki savaşta ölenlerin sayısı ise tam bilinmiyor. Örgütün katlettiği sivil veya askerlerin on binlerce olduğu tahmin ediliyor.

