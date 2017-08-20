Milyonlar bu haberi bekliyor! 4 ayrı zam ve bayram ikramiyesi...

Emeklilerin ve memurların alacağı 4 ayrı zam oranı ile bayram ikramiyesi başta olmak üzere diğer sosyal haklarla ilgili kararın yarın açıklanması bekleniyor. Ağustos ayının başından itibaren sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin yarın tamamlanması bekleniyor. Toplu sözleşmelerde memur ve memur emeklilerinin durumu görüşülürken özellikle bayram ikramiyesi kararının tüm emeklileri kapsaması da gündemde.



SSK VE BAĞKUR DA VAR



Türkiye emekliler Derneği'nden (TÜED), "İkramiye memur emeklilerinden başlayıp, işçi ve Bağ- Kur emeklilerine de yansıtılsın. Yılda 2 defa bayramlarda 1 maaş ikramiye verilmesi uygun olur' açıklaması yapıldı. TÜED'in hukuk danışmanı Cafer Turan Yazıcıoğlu, "Dernek olarak sendikalarımızın arkasındayız. Kamuoyunda büyük bir beklenti oluştu. Hükümetimizin olumlu yaklaşacağı inancındayız. Beklentimiz, ikramiyenin önce memur emeklileriyle başlayıp işçi ve Bağ- Kur emeklilerine de yansıtılması. Bir kararnameyle bu düzenleme yapılabilir" diye konuştu. Memur- Sen'in 2 yıl önce gerçekleştirilen toplu sözleşmede memur emeklileri için talep ettiği promosyon, tüm emekliler için hayata geçirilmişti. Eğer bayram ikramiyesi kabul görürse, uygulamanın SSK ve Bağ- Kur emeklileri için de genişletilmesine kesin gözüyle bakılıyor.



İKİ YILLIK ORAN AÇIKLANACAK



Toplu sözleşme görüşmelerinin tamamlanması ile birlikte memurların ve memur emeklilerinin 2018 ile 2019 yıllarında alacakları 4 ayrı zam oranı da açıklanmış olacak. Sendikalar bu yönde taleplerini masaya getirirken kamu tarafı da teklifini açıklamıştı. Ancak bu oranların pazarlıklar ile değişmesi bekleniyor.