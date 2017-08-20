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Milyonlar bu haberi bekliyor! 4 ayrı zam ve bayram ikramiyesi...

Emeklilerin ve memurların zam oranları ve bayram ikramiyesi için karar yarın açıklanacak.

20 Ağustos 2017 Pazar 13:39
Milyonlar bu haberi bekliyor! 4 ayrı zam ve bayram ikramiyesi...

Emeklilerin ve memurların alacağı 4 ayrı zam oranı ile bayram ikramiyesi başta olmak üzere diğer sosyal haklarla ilgili kararın yarın açıklanması bekleniyor. Ağustos ayının başından itibaren sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin yarın tamamlanması bekleniyor. Toplu sözleşmelerde memur ve memur emeklilerinin durumu görüşülürken özellikle bayram ikramiyesi kararının tüm emeklileri kapsaması da gündemde.
 
SSK VE BAĞKUR DA VAR
 
Türkiye emekliler Derneği'nden (TÜED), "İkramiye memur emeklilerinden başlayıp, işçi ve Bağ- Kur emeklilerine de yansıtılsın. Yılda 2 defa bayramlarda 1 maaş ikramiye verilmesi uygun olur' açıklaması yapıldı. TÜED'in hukuk danışmanı Cafer Turan Yazıcıoğlu, "Dernek olarak sendikalarımızın arkasındayız. Kamuoyunda büyük bir beklenti oluştu. Hükümetimizin olumlu yaklaşacağı inancındayız. Beklentimiz, ikramiyenin önce memur emeklileriyle başlayıp işçi ve Bağ- Kur emeklilerine de yansıtılması. Bir kararnameyle bu düzenleme yapılabilir" diye konuştu. Memur- Sen'in 2 yıl önce gerçekleştirilen toplu sözleşmede memur emeklileri için talep ettiği promosyon, tüm emekliler için hayata geçirilmişti. Eğer bayram ikramiyesi kabul görürse, uygulamanın SSK ve Bağ- Kur emeklileri için de genişletilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
 
İKİ YILLIK ORAN AÇIKLANACAK
 
Toplu sözleşme görüşmelerinin tamamlanması ile birlikte memurların ve memur emeklilerinin 2018 ile 2019 yıllarında alacakları 4 ayrı zam oranı da açıklanmış olacak. Sendikalar bu yönde taleplerini masaya getirirken kamu tarafı da teklifini açıklamıştı. Ancak bu oranların pazarlıklar ile değişmesi bekleniyor. 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 13:39
  1. emekliye ikramiyesi
  • SamiSami29 dk önce
    Dört ayrı zam diyerek ne diyorsunuz
  • KanuniKanuni34 dk önce
    Umut fakirin ve emeklinin ekmeğidir. YE babam YE ! Sizde verin gazı verin gazı. Bakalım duvara kim çarpacak ?
  • Murat KarayelMurat Karayel48 dk önce
    4 ayrı zam denilince yanlış anlaşılmasın bir döneme 4 zam değil 4 döneme 2018 1. Ve 2. 2019 1. Ve 2. Dönemleri Oda hepsi 3,5 şimdilik buda normal enflasyon oranı maaşa ekstra bir artış olmuyor sadece enfslasyondaki değer kaybı korunmuş oluyo hükümetimiz uygun oranları belirler inşallah hayırlısı olsun
  • 212150 dk önce
    yarın memur köşe olacak.
  • Ahmet altunAhmet altun53 dk önce
    Bayram ikramiyesi falan verilmesi imkansiz. Verecekleri zamda yuzde 4.u gecmez. Buda ortalama 80 90 lira zam demek.
  • ismailismail1 sa önce
    Memur-sen in imzaladığı ve 20 maddesi halen uygulanmayansözleşmesinden bahsetseydiniz biraz.4 ayri zam dediginiz de 6 şar aylık zamlardir.
  • halilhalil1 sa önce
    Ssk ve bagkur emeklilerini boşuna umutlandirmayin. Bizler memur emeklisi degiliz.
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