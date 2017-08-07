Nefes kestiler

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen, Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakaları tamamlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde düzenlenen yarı final müsabakalarına, Ankara, Eskişehir, İstanbul, Bursa, İzmir, Uşak, Denizli ve Balıkesir'den 40 dolayında kulüpten sporcu katıldı. İlk gün kabak ve Türk stili parkurunda mücadele eden sporcular ikinci gün ise tabla parkurunda dereceye girmeye çalıştılar. İki gün süren yarı final müsabakaları sonucunda genel klasmanda ilk 3 sıra Yavuz Ayaz, Yasin Eren ve Alperen Alkan kazandı. Yarışmanın 16 yaş altı gençler kategorisinde ise Berkin Aras, Talha Sağbilge ve Yasmin Gökçe ilk 3'e adını yazdırdı. Dereceye giren sporculara madalyaları ve kupaları düzenlenen törenle verildi.

"Genlerimizi harekete geçiren farklı bir heyecan"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Denizli olarak bu güzel organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadık. İki gün süren müsabakaların keyfi ve seyri çok güzeldi. Burada tüm vatandaşlarımızla özümüzü, kökümüzü, genlerimizi harekete geçiren farklı bir heyecanı ve ata sporumuzu, ecdadımızdan gelen güzellikleri yaşatmanın mutluğunu hissettik" diye konuştu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nin geleneksel spor dallarının yaşatılması için inşa ettiklerini ifade eden Başkan Zolan, "Biz geleneksel sporlarımız yaşatılsın, halkımıza bu sporları yapma imkanı sunalım istedik. Bu tesis birçok organizasyona ev sahipliği yapmanın yanında yılın 365 günü vatandaşlarımıza hizmet veriyor " dedi.