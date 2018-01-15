Nefes kesen uyuşturucu operasyonu araç kamerasına yansıdı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak operasyon düzenlendi. İçinde H.Ö. (34) ve C.K.'nın(34) bulunduğu aracı takibe alan Narkotik ekipleri, aracı durdurmaya çalıştı. Yaptıkları manevra ile kaçmaya çalışan zanlıları takipteki polis aracı çarparak durdurmaya çalıştı. Tüm uyarılara rağmen kaçmaya devam eden zanlılar, sirenler eşliğinde yapılan kovalamaca sonrasında araçtan inerek kaçmaya çalıştı.

Polis ekiplerinin sıkı takibi sonrasında yakalanan H.Ö. (34) ve C.K.'nın(34) üst aramasında ve araç aramalarında 65 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yetkililer, gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.