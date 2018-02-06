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Nedir bu GDO?

GDO, bitki ve hayvanlara istenilen bir özellik katmak için başka bir canlıdaki genetik özelliği kopyalayarak diğer canlıya aktarmaya denilmekte. Yani Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar..

06 Şubat 2018 Salı 11:33
Nedir bu GDO?

Genlere müdahale edilerek tadı, kokusu, rengi, büyüklüğü gibi bazı fiziksel özellikleri de bu sayede istenilen bir kıvama sokulabilmektedir.

Genetik müdahalesi yöntemiyle elde edilen gıdalar, bazı yabancı zararlılara, böcek gibi bazı kemirgenlere karşı dirençli hale getirilmiş oluyor. Bu sebepten dolayı tarım ilaçları kullanımı azalıyor. Yani bir nebze de olsa faydalı bir yönü var.

GDO’NUN ZARARLARI

GDO bazı alerjik hastalar için tehlikelidir hatta öldürücü etkilere sebep olabilmektedir.

GDO'lu gıdalardaki böcek öldürücü enzimlerin, tüketilmeleri halinde insan bünyesinde tam olarak parçalanamadığı gözlenmiştir.

Bazı haşerelerden uzaklaşması için bitkiye yapılan müdahale insanlara kadar etki etmektedir.Yapılan araştırmalarda hamile kadınların fetüs ve kanlarında rastlandığı gözlenmiştir.

Hormonal denge bozma etkileri bazı araştırmalarda ortaya çıkmıştır.

Çevresel olarak bazı böcek türlerine zarar vererek ekosisteme de olumsuz etkisi vardır.

ÜLKEMİZDE GDO

Ülkemiz üstünde yapılan birçok oyunlardan biri de GDO konusudur. Yalan haberler yayarak ülkemizde üretilen gıdaların gdo'lu olduğu söylenmektedir. Ülkemiz genetik alanda diğer ülkelere göre bir hayli geri kalmış durumdadır.

Nasıl olur da gdo'lu meyve ve sebzeler üretilebilir?.

Sırf bu yüzden yerli üretici %40 zarar etmiştir. Halbuki gümrükte yeterli denetim yapılmadığı için yurt dışından gelen ürünler gdo'lu olabilmektedir.

Ülkemizin topraklarında yetişen bir üründe gdo olma şansı yoktur ve ülkemizde yasaktır.

DÜNYADA HANGİ ÜRÜNLER GDO'LU?

Mısır, domates, patates, pirinç, soya, buğday, kabak, bal kabağı, ayçiçeği, yer fıstığı, bazı balık türleri. Bunların dışında çalışmaların devam ettiği ürünler var. Mesela muz, ahududu, çilek, kiraz, ananas, biber, kavun, karpuz, kanola gibi..

Mısır ve soyadan üretilen yağ, un, nişasta, glikoz şurubu, sakkaroz, fruktoz içeren gıdalar sanayide gayet ucuz fiyata alınarak günlük tüketim maddelerinde kullanılıyor.

Mesela, bisküvi, kraker, pudingler, bitkisel yağlar, bebek mamaları, şekerlemeler, çikolata ve gofretler, hazır çorbalar gibi..

Ayrıca GDO'lu ucuz mısır ve soyadan yapılan yemi tüketen tavuk ve benzeri hayvanlar ile yumurtalar da bu riski taşıyor.
Pamuk da GDO’lu olma riski taşıyanların başında geliyor.

GDO'LU SOYA

Dünya’da bulunan soyaların %90'ından fazlası gdo'lu.. Fazla tüketilmesi çocuklar üzerinde hormonal değişikliklere sebep olmaktadır. Erkek çocuklar üzerinde kadınsı özellikler, kız çocuklarında ise erken ergenlik, ses kalınlaşması gibi dehşet verici olumsuzlar gibi..

Mümkün olduğunca GDO'lu soya ve türevlerinden uzak durmalıyız. Herşeyin doğalı güzeldir diyerek, imkanınız olduğu sürece GDO'lu ürün olarak en çok üretilen mısır şurubu karıştırılmış ürünlerden ve soyadan uzak duralım.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 11:33
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