Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Karadeniz Ereğli Belediyespor'a devre arasında transfer olan Engin Baytar, takım arkadaşı Oruç Balaşlı ile ilçedeki özel bir okulda söyleşiye katıldı.



Engin, futbol kariyerinde yaptığı çok konuşulan hareketleri nedeniyle pişman olmadığını vurgulayarak, "Konuşulacak hareketlerimi kimseye tavsiye etmem. Olmaması gereken şeylerdi ama haksız yere yaptığımı da düşünmüyorum. Her şeyin bir nedeni vardır. Önemli olan önce nedenini sormaktır. Sormayınca reaksiyon gösteriyorsunuz. Ben de onlardan birkaç tanesini yaptım ama pişman değilim." diye konuştu.



Bir öğrencinin, "Cüneyt Çakır ile yaşadığınız olayın ardından karşılaştınız mı?" şeklindeki sorusunu Engin, şöyle cevapladı:



"Evet Cüneyt Çakır ile Göztepe maçında karşılaştık. Sohbet oldu mu, çok olmadı. Sürekli benim pozisyonlarımda düdük çalıp, rakibe faul verdi. 'Beni sınıyor' diye düşündüm bir taraftan veya 'yapmış olduğumuz bir şeyi yarıda bıraktık' diye düşündüm. Bana, 'Faul, vermeyeyim mi?' dedi. Karşılaşmanın 90'ıncı dakikasında golü ben atınca, gittim kendisine teşekkür ettim. Benim kendisiyle şahsi bir problemim yok, kendisini çok severdim. Kimse benim olayımda bana sormadı, direkt yargıladılar. Neden yaptım? Hiçbir suçum yoktu. 5 arkadaş ile birlikteydik, söylediklerimizi dün gibi hatırlıyorum. 'Fauldü, goldü' öyle konuştuk. Ben de orada bulundum ve bana direkt kırmızı kart çıkarttı. Ben 'Neden kırmızı kart verdin?' dedim. 'Çık dışarı' dedi. 'İlk defa kırmızı kart görmüyorum, nedenini söyle adam gibi çıkayım.' dedim. Bana, 'çık dışarıyayı' farklı bir cümle kullanarak ve ekleyerek söyledi. Tabii ondan sonra yapmamam gereken bir hareket yaptım. Güzel bir örnek değildi, olmaması lazımdı, pişman da değilim."



Bir öğrencinin, "Galatasaray'dan neden ayrıldınız?" sorusu üzerine Engin Baytar, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçın 2 gün sonrası neşeli geçen antrenmanda teknik direktör Fatih Terim'e telefon geldiğini anlatarak, "Fatih hoca gidince bu sefer 10 kişiyi müdürün odasına çağırdılar ve bize kadro dışı kaldığımızı söylediler. Biz de nedenini sorduk. 'Yönetim kararı' dediler. 'Saygı duyuyoruz' dedik. Yönetim kararıyla kadro dışı kaldık hiçbir suçumuz, günahımız yoktu." ifadelerini kullandı.