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Nedeni anlaşılamadı... Şarkıcı sahnede düşüp öldü!

Fransız şarkıcı Barbara Weldens, konser sırasında sahnede düşüp öldü.

20 Temmuz 2017 Perşembe 20:58
Nedeni anlaşılamadı... Şarkıcı sahnede düşüp öldü!

35 yaşındaki Barbara Weldens isimli şarkıcı, Fransa'nın Lot bölgesindeki Goudron köyünde sahneyken düşüp öldü.

Milliyet'in haberine göre, Fransız şarkıcının kesin ölüm nedeni bilinmiyor. Şarkıcının kalp krizi veya elektrik çarpması sonucu ölmüş olabileceği konuşuluyor.

Weldens, bir piyanist ve akustik gitar eşliğinde şarkılarını seslendirdiği bir turnede bulunuyordu.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 20:58
  1. Barbara Weldens
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