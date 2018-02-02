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Neden sıraya girdiklerini duyunca gurur duyacaksınız!

Mısırlıların Türkçeye olan yoğun ilgisi Enstitü binası önünde izdihama yol açtı.

02 Şubat 2018 Cuma 11:37
Neden sıraya girdiklerini duyunca gurur duyacaksınız!

Mısır'daki Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nde verilen Türkçe kursuna kayıt yaptırmak isteyen Mısırlılar, bina önünde izdihama neden oldu.

Türkçe öğrenmek isteyen Mısırlılar, sabahın erken saatlerinden itibaren Kahire Yunus Emre Enstitüsü binasına gelerek uzun kuyruklar oluşturdu.

AA muhabirine konuşan Kahire Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Emin Boyraz, Mısır halkının Türkçeye olan ilgisinden son derece memnun olduklarını ifade etti. Boyroz, yoğun talep karşısında ihtiyacı karşılayabilmek için Mısır'daki üniversitelerde de kurslar açtıklarını söyledi.

Siyasi gerginliğe rağmen Mısırlıların Türkçeye olan ilgisi yoğun

Son kayıt döneminde kontenjan dışında kalan öğrencilerin "Uzaktan Türkçe Öğretim Portalı" ve diğer çevrimiçi kaynaklardan da yararlanabileceklerini, ayrıca "Türkçenin Sesi Radyosu" ve "e-kütüphane"nin kursiyerlerin hizmetinde olduğunu hatırlatan Boyraz, şunları kaydetti:

"Bu yıl öğrenci kapasitemizi bir önceki yıla göre yüzde 50 arttırdık. Sabah saat 2'den itibaren gelerek kayıt için sıraya giren kursiyerlerle birlikte Enstitü bünyesinde Türkçe öğrenen Mısırlıların sayısı 600'e yaklaştı. Mısırlı dostlarımızın ilgisi devam ettikçe, onların taleplerini karşılamak adına kapasitemizi daha da artırmayı planlıyoruz. Bu yıl ilk defa Enstitü binasının sınırlarını aşarak, anlaşma yaptığımız üniversitelerde Türkçe kursları açıyoruz. Bununla birlikte önümüzdeki dönemde Mısır'daki işbirliklerimizi artırmayı ve yeni kurumlar ile ortak çalışmalarda bulunmayı hedefliyoruz. Daha çok Mısırlı gence ulaşmak adına üniversitelerle olan işbirliğimize özel önem veriyoruz."

Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nün, 2018 yılı içerisinde Türkiye ve Mısır'dan Türkologların katılacağı bir sempozyumun yanı sıra Türkçe atölyeleri, kariyer günleri ve Türkiye'de staj programları düzenleyeceği bildirildi.

Türkiye ile Mısır arasında yaşanan siyasi gerginliğe rağmen Mısırlıların Türkçeye olan yoğun ilgisi dikkati çekiyor.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 11:37
  1. Kahire Yunus Emre Enstitüsü
  2. Uzaktan Türkçe Öğretim Portalı
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