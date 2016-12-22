Neden sesin çıkmıyor ey Dünya! Hayvanlarla ilgili bir haberin insan katliamından daha çok gündem olduğu dünyamızda, Halep'te Müslüman kardeşlerimize yapılan zulüm görmezden geliniyor. Dünya resmen 3 maymunu oynuyor. Herkes sussa, herkez konuşmasa, herkes görmezden gelse de Türkiye Halepli mazlumların yanında...