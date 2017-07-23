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Neden patladığı belirsiz… Trafik kapandı! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinin içme suyunu  karşılayan isale hattındaki patlama sonucu yollar ve piknik alanı su altında  kaldı.

23 Temmuz 2017 Pazar 23:58
Neden patladığı belirsiz… Trafik kapandı! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Midyat ilçesine bağlı Beyazsu Mahallesi'nden Nusaybin üzerinden  Kızıltepe ve Artuklu ilçelerine giden isale hattı, Çağ Barajı mevkisinde henüz  belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamanın ardından sular altında kalan Nusaybin-Midyat karayolu bir  süreliğine trafiğe kapandı, Çağ Piknik alanında bulunanlar zor anlar yaşadı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi  ekipleri, vanaları kapatarak suyu kesti.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 23:58
  1. Mardin
  2. su şebekesi
  3. patlama
  4. Midyat
  5. Nusaybin
  6. Kızıltepe
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