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Neden Nali Şerif Gümüş Aksesuar?

Ülkemizin en büyük takı aksesuar firması olmaya hedeflenen Nali Şerif Gümüş, faaliyet gösterdiği sektörde geniş bir müşteri kitlesine sahiptir.

15 Ocak 2018 Pazartesi 22:06
Neden Nali Şerif Gümüş Aksesuar?

Gümüş yüzük ve gümüş kolye başta olmak üzere küpe, kol düğmesi, alyans, set, bileklik ve rozet olmak üzere binlerce farklı ürünle müşterilerine kaliteli hizmet vermektedir. Gümüş takı üretimini profesyonel bir şekilde yapmayan çalışan firma, hedeflerine giden yolda “özgünlük” ilkesinden asla taviz vermemektedir.

Özgün Tasarımlarıyla Nali Şerif Gümüş Fark Yaratmakta!

Alanında başarılı gümüş işleme uzmanlarıyla çalışan Nali Şerif, tüm modellerini kendi bünyesindeki tasarımcılara imal ettirmekte ve rakiplerinden benzersiz üretimleriyle fark yaratmaktadır. Özellikle erkek gümüş yüzük, bayan yüzükleri, bay ve bayan gümüş kolyeleri gibi kişisel aksesuarlar en özgün tasarımlarla sunulmaktadır. Firma, müşterilerinin özel olduklarını hissedebilmeleri için emsalsiz ve benzersiz takı üretimine büyük önem vermektedir. İmalattan direk olarak müşterilere sunulan tüm gümüş set, kol düğmesi, yüzük, rozet, kolye ve bileklik ürünlerinde 925 ayar gümüş elementi kullanılmaktadır.

Online Alışverişin Adresi: Naliserif.com

Gümüş mücevherat sektöründe 27 yıllık tecrübesi bulunan Nali Şerif firmasının tasarımları kadar ürün kalitesi de dikkat çekmektedir. Kişiye özel tasarım üretmek için yıllar önce kurulan firma yakın zamanda online mağazacılık sektörüne giriş yaparak; kapıda ödeme, taksitli alışveriş ve ücretsiz kargo gibi fırsatlarla müşterilerinin kolay bir şekilde beğendikleri ürünleri satın almalarını sağlamıştır.

İnternet mağazacılığı alanına geçtiği günden bu yana başarılı girişimleriyle adından sıkça söz ettiren Nali Şerif Gümüş, sosyal medya ve diğer platformlarda çok aktif bir kuruluştur. Sektörel yatırımları ve sosyal medya yatırımlarıyla rakiplerinden her zaman bir adım önde olmayı başarmıştır. Ayrıca sektörde boşluk olan ürünlerin imalatını gerçekleştirerek de, gümüş takı ve aksesuar alanına büyük katkıda bulunmuştur. Özellikle gümüş kolye alanına yönelmesi ve firmanın gümüş yüzük, küpe, bileklik gibi ürünlerde de üretim yapması “Nali Şerif Gümüş” isminin başarılı olmasında önemli bir etkendir.

Firmanın tüm ürünlerini keşfetmek, güvenli bir şekilde online alışveriş yapmak ve ücretsiz kargo, taksitli ödeme gibi avantajlardan yararlanmak için sizleri Naliserif.com’a bekliyoruz…

Web Sitesi: www.naliserif.com

Firma Ünvanı: Nali Şerif Gümüş

Ana Bayi Adres: Atikalimah.Müstakimzade sok. No:34/2-B Fatih / Çarşamba / İstanbul

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 22:06
  1. naliserif.com
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