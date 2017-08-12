Neden ishal oluruz, ishal nasıl geçer?

Mevsimsel olarak ortaya çıkan ishal belirtilerine vurgu yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Kutlu, “Mevsimsel olarak yaz aylarında sıklıkla havaların ısınması nedeniyle mikroorganizmaların özellikle besinlerde ve sularda çok fazla üremeye başlaması daha sık olarak yaz ve bahar aylarında görülüyor. Herkes bundan etkilenebiliyor, bütün yaş gruplarında ama özellikle çocuklar ve yaşlılar bünyesel olarak daha zayıf olabildikleri için daha fazla ve şiddetli etkilenebiliyorlar. O yüzden tedavisi bu tür hastalarda çok daha önemli. Sular ve gıdalardan bulaştığı için ishal etkenleri normalde yapmamız gereken sularımızı mutlaka hazır su şeklinde almak, eğer kırsal bölgede hazır suya ulaşılamıyorsa suların kaynatılıp soğutularak içilmesi uygulanabilir” dedi.

İSHAL NASIL ÖNLENİR?

Özellikle sebzelerin bol suyla yıkanması ve yaz aylarında yemeğin buzdolabı dışarısında çok bekletilmemesi gerektiğini vurgulayan Kutlu, “Diğer tedaviler dışında en önemlisi hastanın sıvı açığının kapatılması. Günde 2 litre içebileceğimiz sudan tutun da mecbur kaldığınızda ishalin şiddetine göre damardan serumla su verilmeye kadar gidebiliyor. Ama en önemlisi hastanın sıvı açığının kapatılması. Çünkü bu sıvı açığı özellikle çocuklarda ve yaşlılarda böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebiliyor. Eğer viral bir ishalse ki çocuklarda çok sık oranla viral ishaller olabiliyor, enfeksiyon salgınları ortaya çıkabiliyor, toplu yaşanılan kreşlerde ve diğer okullarda gibi. Bunlarda antibiyotikler fayda etmiyor o yüzden gereksiz antibiyotik kullanımından mutlaka kaçınmak gerekiyor. Bakteriyel ishallerde ve şiddetli durumlarda antibiyotik verilebiliyor ama bir uzmana, doktora başvurarak mutlaka uygulamak gerekiyor antibiyotik tedavisini çünkü antibiyotiğin gereksiz kullanımı daha farklı zararlara neden olabilir” diye konuştu.

İSHAL NASIL GEÇER?

Destek tedavisinin yapılabileceğini kaydeden Kutlu, sözlerine şunları ekledi:

“Mideyi, bağırsakları yormayacak gıdalar tercih edilebilir. Zaten halk arasında da bilinen muz, patates haşlaması, mideyi çok yormayacak çorba, gaz yapmasını engelleyecek mercimek çorbasından ziyade sebze çorbaları olabilir, bir iki gün yoğurt verilebilir. Bir iki gün boyunca bu şekilde tedavi verdikten ve bağırsak rahatladıktan, ishal geçtikten sonra yarı katı ve katı şeklinde normal gıdalarımıza devam edebiliriz. Özellikle yaşlılarda çok şiddetli ishal vakalarında böbrek yetmezliği, eğer daha öncesinde kalp yetmezliği varsa bunu tetikleyebiliyor. Çocuklarda ishalden sonra yaklaşık 1-2 hafta içerisinde gelişen bazı romatizmal hastalıkları tetikleyebiliyor, bununla ilgili yayınlar da var.”