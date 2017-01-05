'Neden hiç İzmir'de patlama olmuyor' twiti olay oldu

İzmir'de yaşanan bu şok saldırıdan sonra sosyal medyada atılan bir twit olay yarattı. Elif Şirin isimli kişi tarafından atılan twitte 'Neden hiç İzmir'de patlama olmuyor?' deniliyordu. Yakın zamanda atılan twitin altına yazılan mesajlarda dehşete düşürmüştü.
Şimdi twitter bu mesajla çalkalanıyor. Avukatlar twiti atan hakkında suç duyurusunda bulunurken Elif Şirin isimli kişiye tepki yağıyor.
ELİF ŞİRİN BİR PROVAKATÖR MÜ?
Elif Şirin ismiyle paylaşım yapan kişiye dair şaibeli noktalar bulunuyor. Bu kişinin bir provakatör olduğu yorumları var. Zira aynı kişinin linkedin isimli sosyal platformda başı açık resmi yer alırken söz konusu mesajı attığı twitter hesabında başörtülü görünüyor. Bu da bir provakasyon olduğunu gösteriyor.