'Neden hiç İzmir'de patlama olmuyor' tweeti olay oldu

İzmir'de yaşanan patlama sonrası sosyal medyada Elif Şirin ismiyle atılan bir paylaşıma tepki yağıyor.

'Neden hiç İzmir'de patlama olmuyor' tweeti olay oldu
Eklenme: 05 Ocak 2017, 17:12
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İzmir'de yaşanan bu şok saldırıdan sonra sosyal medyada atılan bir twit olay yarattı. Elif Şirin isimli kişi tarafından atılan twitte 'Neden hiç İzmir'de patlama olmuyor?' deniliyordu. Yakın zamanda atılan twitin altına yazılan mesajlarda dehşete düşürmüştü.

Şimdi twitter bu mesajla çalkalanıyor. Avukatlar twiti atan hakkında suç duyurusunda bulunurken Elif Şirin isimli kişiye tepki yağıyor.

ELİF ŞİRİN BİR PROVAKATÖR MÜ?

Elif Şirin ismiyle paylaşım yapan kişiye dair şaibeli noktalar bulunuyor. Bu kişinin bir provakatör olduğu yorumları var.

 


 
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ali

gönderiyi beğenenler hakkında da altta destekler yorum atanlar hakkkında da savcı ve polisimizin gereğini yapmasını diliyorum .

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rmk

O twit mi sizce?Facebook gönderisi olduğunu anlayamadınız mı?

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